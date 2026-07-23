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23 июля 2026 в 13:40

В Госдуме ответили, можно ли вернуть акционные товары

Депутат Чаплин: акционные товары можно вернуть в течение 14 дней

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Товары, купленные со скидкой, можно вернуть в течение 14 дней, рассказал RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он отметил, что закон «О защите прав потребителей» не делает исключений для такой продукции.

Если товар надлежащего качества не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке или размеру, вы имеете право вернуть его в течение 14 дней, не считая дня покупки. Это правило действует и для акционных товаров, — рассказал Чаплин.

Депутат подчеркнул, что при этом продавец обязан вернуть уплаченную сумму. По его словам, если товар куплен по акции «Второй товар в подарок» или со скидкой за покупку нескольких единиц, возврат рассчитывают пропорционально.

Ранее юрист Алексей Горелов рассказал, что при случайном заказе на маркетплейсе нужно как можно скорее обратиться в поддержку и объяснить ситуацию. Правильный подход позволит избежать отказа, платного возврата и других неприятностей.

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