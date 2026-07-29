Жителям Подмосковья пообещали скидки на проезд в общественном транспорте С 1 августа жители Подмосковья смогут платить за проезд на 18 рублей меньше

С 1 августа по 30 ноября 2026 года жители Московской области смогут экономить по 18 рублей на каждой поездке в автобусах и троллейбусах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Скидка будет действовать при оплате картой «Мир», загруженной на смартфон.

Для оплаты проезда одним касанием смартфона их владельцам необходимо предварительно добавить карту «Мир» в один из мобильных платежных сервисов, например приложение Mir Pay. При этом мобильное устройство на платформе Android должно поддерживать функцию бесконтактной оплаты, — сказано в сообщении.

Скидка действует при оплате любой картой «Мир», добавленной в смартфон, включая виртуальную. При использовании пластиковой карты она не предоставляется. Акция доступна в автобусах и троллейбусах с бесконтактными терминалами. В пресс-службе уточнили, что подключение к интернету для оплаты не потребуется.

Ранее член комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что в некоторых регионах многодетные семьи могут бесплатно использовать парковочные места. По словам парламентария, полная информация о доступных льготах размещена на сайте Госдумы.