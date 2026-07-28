В Госдуме напомнили многодетным семьям о льготах

В некоторых регионах многодетные семьи могут бесплатно использовать парковку, рассказала Lenta.ru член комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что 95% муниципальных и государственных услуг цифровизированы — их можно получить через личный кабинет на «Госуслугах».

С этого момента люди перестали терять свои социальные гарантии. Раньше люди часто сталкивались с тем, что приходили на прием молодые мамы, например нуждающиеся в поддержке государства, и такая поддержка им была гарантирована государством, но они о ней просто не знали, в течение полугода-года не получали соответствующие выплаты, — рассказала Бессараб.

Депутат подчеркнула, что также люди часто не осведомлены о возможности получить звание «Ветеран труда». По ее словам, оно дает право на дополнительные льготы и гарантии от региона.

Ранее депутат Дмитрий Свищев рассказал, что у пенсионеров есть право на льготу по земельному налогу, если участок не превышает шесть соток. Парламентарий подчеркнул, что это право закреплено в Налоговом кодексе и распространяется на все регионы России.