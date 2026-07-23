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23 июля 2026 в 17:05

Пенсионерам напомнили о праве на одну льготу

Депутат Свищев: у пенсионеров есть льготы по земельному налогу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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У пенсионеров есть право на льготу по земельному налогу, если участок не превышает шесть соток, напомнил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев. В разговоре с Общественной Службой Новостей парламентарий подчеркнул, что это право закреплено в Налоговом кодексе и распространяется на все регионы России. По его словам, согласно данной льготе, пенсионеры могут не платить налог за участок до шести соток.

У большинства пенсионеров дачные участки — не просто хобби, а серьезное подспорье. Но далеко не все знают, что государство освобождает их от земельного налога, если участок не больше шести соток. Это право закреплено в Налоговом кодексе, и оно действует по всей стране. В разгар дачного сезона я хочу напомнить об этом: если ваш участок шесть соток или меньше, то налог платить не нужно, — уточнил парламентарий.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш призвал прибавлять по 2 тыс. рублей к пенсии за каждый год работы, чтобы сделать систему начислений прозрачнее. По его словам, также необходимо пересмотреть потребительскую корзину.

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