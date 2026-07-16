В Госдуме призвали создать прозрачную систему расчета будущей пенсии Депутат Панеш призвал прибавлять по 2 тыс. рублей к пенсии за каждый год работы

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш призвал прибавлять по 2 тыс. рублей к пенсии за каждый год работы, чтобы сделать систему начислений прозрачнее. В беседе с NEWS.ru он уточнил, что также необходимо пересмотреть потребительскую корзину.

ЛДПР предлагает заменить запутанную систему на ясную и прозрачную схему: считать пенсию исходя из страхового стажа — 2 тыс. рублей за каждый отработанный год. Схема простая и понятная: отработал 20 лет — 40 тыс. рублей, 30 лет — 60 тыс. рублей, 40 лет — 80 тыс. рублей. Никаких баллов, коэффициентов и формул. Но одновременно с этим нужно пересмотреть саму потребительскую корзину, от которой зависит индексация. Сегодня она — бред. В ней 200 яиц и ни одного рубля на сотовую связь. Как можно рассчитывать прожиточный минимум, не учитывая реальные расходы современного человека? — высказался Панеш.

Он напомнил, что систему индивидуальных пенсионных коэффициентов ввели в 2015 году. При этом, по словам депутата, за 10 лет она так и осталась сложной для понимания большинства людей. Сейчас, пояснил парламентарий, чтобы рассчитать будущую пенсию, нужно знать стоимость пенсионного балла, фиксированную выплату и сумму взносов за каждый год работы, а затем перемножить по специальной формуле.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в ближайшие 20 лет пенсионная реформа в России не планируется. По ее мнению, страна еще не завершила текущий этап преобразований.