Россиянам объяснили, что делать при случайном заказе на маркетплейсе Юрист Горелов: при случайном заказе на маркетплейсе нужно обратиться в поддержку

При случайном заказе на маркетплейсе нужно как можно скорее обратиться в поддержку и объяснить ситуацию, посоветовал в беседе с «Авторадио» юрист Алексей Горелов. В таких случаях важны оперативность покупателя и выстраивание нормальной коммуникации с представителями платформы. Правильный подход позволит избежать отказа, платного возврата и других неприятностей.

У любого маркетплейса есть служба поддержки, и каждый может оперативно связаться с ней и указать, что вот такого-то числа был заказ на какой-то товар, прошу его отменить. Но нужно учитывать, что если, допустим, вы заказали товар неделю назад, а проснулись только сегодня, то маркетплейс вполне разумно может отказать в этом моменте либо поставить какой-нибудь платный возврат или прочее. То есть здесь всегда играет роль оперативность и нормальная коммуникация со службой поддержки, — отметил Горелов.

Ранее юрист Юлия Бондаренко заявила, что за неоказанные услуги можно потребовать возврата денежных средств и компенсации неустойки. По ее словам, для этого необходимо составить претензию, указав нарушенный срок и сумму предоплаты.