Юрист рассказала, как вернуть деньги за неоказание услуги Юрист Бондаренко: за неоказание услуги можно вернуть деньги и взыскать неустойку

За неоказанные услуги можно потребовать возврата денежных средств и компенсации неустойки, заявила NEWS.ru корпоративный юрист Юлия Бондаренко. По ее словам, для этого необходимо составить претензию, указав нарушенный срок и сумму предоплаты.

Если услуга не оказана в срок, вы вправе отказаться от договора в одностороннем порядке. Даже если период не прописан, но вы ждете неразумно долго — это тоже основание. Пишите претензию в свободной форме, но обязательно укажите дату договора, сумму предоплаты, срок, который нарушен, и требование — вернуть деньги. Желательно приложить чек об оплате. Документ отдайте лично под подпись или отправьте заказным письмом с уведомлением. Срок на ответ — 10 дней. Сверх предоплаты вы имеете право требовать пени — 3% за каждый день просрочки. Плюс компенсацию морального вреда, — поделилась Бондаренко.

В случае отказа в возврате денег за неоказанные услуги она порекомендовала обратиться в Роспотребнадзор или прокуратуру. По словам юриста, если сумма предоплаты не превышает 100 тыс. рублей, следует подать заявление в мировой суд, в противном случае — в районный.

Ранее член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и нормативных актов Евгений Машаров заявил, что россияне, которым при оформлении кредита навязали страховой полис, могут вернуть потраченные средства в течение месяца. Он напомнил о так называемом периоде охлаждения.