Получил срок? Нижегородского мажора «догнала карма» после пьяного ДТП

Жителя Нижнего Новгорода арестовали на фоне ДТП с элитной иномаркой. Что известно, правда ли нижегородской мажор получил срок, за что могли назначить санкции?

Как пьяный мажор устроил жесткое ДТП в Нижнем Новгороде

В нижегородском управлении МВД сообщили, что 20 мая около 14:00 мск на Похвалинском съезде 21-летний водитель Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в Kia, которую развернуло от удара, и она столкнулась с Nissan. Иномарка виновника ДТП затем наехала на бордюр.

«На 21-летнего водителя составлено четыре административных материала. <...> Автомобиль Mercedes изъят у водителя и помещен на специализированную стоянку. При проверке водителя-нарушителя по базам МВД установлено, что он ранее неоднократно привлекался к административной ответственности», — добавили в ведомстве.

РЕН ТВ утверждал, что речь идет о Сергее Корнилове — сыне генерального директора ГК «Луидор», который скончался в 2024 году. Незадолго до аварии, пишут источники, юноша опубликовал в соцсетях видео из ресторана с бокалом в руках.

В Сети, кроме того, получили распространение кадры, на которых молодой человек, похожий на Корнилова, находится за рулем желтого спортивного автомобиля на дороге общего пользования, заявляя, что «он в дупло».

Telegram-каналы писали, что после аварии молодой человек отправился в ресторан, где продолжил выпивать и «ругаться с местными жителями в городских чатах». В одном из комментариев по ситуации, которые публиковали СМИ, предполагаемый инициатор ДТП заявил, что его не волнуют подобные инциденты и состояние автомобиля после столкновения: «Любые аварии нам до… Новую купим».

На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он запросил доклад о ходе расследования.

Через несколько дней после происшествия водитель Mercedes принес извинения, писали Telegram-каналы. По словам юноши, он оказался в «реабилитационном центре для алкоголиков». Он заявил, что искренне сожалеет о содеянном.

Как нижегородского мажора «догнала карма»

Сегодня, 27 мая, нижегородское управление МВД сообщило, что «водитель премиальной иномарки арестован за мелкое хулиганство».

«21 мая 2026 года в полицию поступило обращение от представителей одного из нижегородских ресторанов о конфликтной ситуации между молодыми людьми, администрацией учреждения, гражданами и представителями СМИ», — говорится в заявлении ведомства.

В отношении молодых людей составили протоколы о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). 27 мая суд назначил 21-летнему хулигану наказание в виде 10 суток административного ареста. Его товарищ, с которым они совершили правонарушение, подвергся аналогичному наказанию, добавили в МВД.

Пользователи Сети, комментируя ситуацию, пришли к выводу, что фигуранта «догнала карма».

Что еще известно о нижегородском мажоре

Мачеха 21-летнего сына миллиардера Сергея Корнилова заявила, что не общается с пасынком и «не знает его», писал NEWS.ru. От брака с Корниловым-старшим она растит 14-летнюю дочь.

«Мы с Сергеем не общаемся после смерти его отца, никакого отношения к нему я не имею. Я его не знаю. Он никакого отношения ко мне не имеет!» — сказала женщина.

