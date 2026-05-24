Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 08:03

Что посадить в тени: культуры-живчики — им все нипочем. Проверенный список для глубокой тени и полутени

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Есть участки, где солнце появляется максимум на пару часов в день, — обычно именно туда отправляют все «что не жалко». Но на самом деле даже вдоль глухого забора можно сделать красивую зеленую клумбу, если подобрать растения, которые не страдают без яркого света.

Копытень европейский — многолетник, спокойно растет даже в глубокой тени, образует плотный зеленый ковер и хорошо зимует без укрытия. Пахизандра — многолетник и один из лучших почвопокровников для тени, быстро закрывает землю и сохраняет декоративность весь сезон. Горянка — многолетник, отлично переносит тень и полутень, медленно разрастается красивыми куртинами и почти не требует ухода. Волжанка — крупный теневыносливый многолетник, хорошо растет даже возле глухих заборов и дает пышную декоративную листву.

Дармера — многолетник для влажной тени, ценится за огромные листья и необычный внешний вид. Бадан — многолетник, спокойно переносит полутень и тень, сохраняет плотную листву почти круглый год и хорошо зимует. Бузульник — многолетник, любит влажную почву и полутень, дает крупные листья и высокие желтые соцветия. Адиантум стоповидный — декоративный папоротник, хорошо чувствует себя в тени и придает клумбе более «лесной» вид.

Проверено редакцией
Читайте также
Посадите семена в мае — в июле клумба в двухцветных колокольчиках. Яркий однолетник с пурпурно-белыми соцветиями
Общество
Посадите семена в мае — в июле клумба в двухцветных колокольчиках. Яркий однолетник с пурпурно-белыми соцветиями
Цветы-«подушки» для ленивых клумб: украшение, которое цветет без устали — застилает все ковром
Общество
Цветы-«подушки» для ленивых клумб: украшение, которое цветет без устали — застилает все ковром
Клубника стала мелкой и кислой? Главные ошибки после сбора первого урожая
Общество
Клубника стала мелкой и кислой? Главные ошибки после сбора первого урожая
Цветут с июня до октября россыпью жемчужин: многолетники для юга и севера — выживут в любой мороз
Общество
Цветут с июня до октября россыпью жемчужин: многолетники для юга и севера — выживут в любой мороз
Эти многолетники вытеснят все сорняки: посадил — и клумба всегда выглядит ухоженной
Общество
Эти многолетники вытеснят все сорняки: посадил — и клумба всегда выглядит ухоженной
многолетники
дачи
сады
клумба
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный французский певец решил променять Париж на русскую невесту
Шестнадцать человек погибли при взрыве поезда в Пакистане
Еще один украинский депутат потребовал от Киева подписать перемирие
Путин указал на значимую роль Африки в международной повестке
Скончался мэр Нальчика Таймураз Ахохов
В Госдуме анонсировали ужесточение миграционной политики
Бывший прокурор МУС призвала к принятию статута против агрессии США
Шесть серий взрывов прогремели в Киеве
В ДНР раскрыли, сколько дронов сбил «Купол Донбасса» за сутки
Какая коса лучше — бензиновая или электрическая: техданные, главные отличия
European Gymnastics восстановил права российских гимнасток
Иностранные журналисты выехали из Москвы на место теракта в Старобельске
«Мир, а не ракеты»: депутат Рады призвал Киев прекратить конфликт
Аэропорт Череповца временно ограничил прием и отправку рейсов
Трамп подтвердил ликвидацию подозреваемого в стрельбе у Белого дома
Юрист назвал самые популярные схемы мошенничества
В МИД РФ раскрыли последствия для Молдавии от разрыва связей с Россией
Один человек погиб и 17 пропали без вести из-за мощного ливня
Мужчина погиб при детонации БПЛА в Белгородской области
Раскрыты новые планы спасателей на поиски семьи Усольцевых
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.