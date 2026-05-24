Что посадить в тени: культуры-живчики — им все нипочем. Проверенный список для глубокой тени и полутени

Есть участки, где солнце появляется максимум на пару часов в день, — обычно именно туда отправляют все «что не жалко». Но на самом деле даже вдоль глухого забора можно сделать красивую зеленую клумбу, если подобрать растения, которые не страдают без яркого света.

Копытень европейский — многолетник, спокойно растет даже в глубокой тени, образует плотный зеленый ковер и хорошо зимует без укрытия. Пахизандра — многолетник и один из лучших почвопокровников для тени, быстро закрывает землю и сохраняет декоративность весь сезон. Горянка — многолетник, отлично переносит тень и полутень, медленно разрастается красивыми куртинами и почти не требует ухода. Волжанка — крупный теневыносливый многолетник, хорошо растет даже возле глухих заборов и дает пышную декоративную листву.

Дармера — многолетник для влажной тени, ценится за огромные листья и необычный внешний вид. Бадан — многолетник, спокойно переносит полутень и тень, сохраняет плотную листву почти круглый год и хорошо зимует. Бузульник — многолетник, любит влажную почву и полутень, дает крупные листья и высокие желтые соцветия. Адиантум стоповидный — декоративный папоротник, хорошо чувствует себя в тени и придает клумбе более «лесной» вид.