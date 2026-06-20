Автобус слетел в обрыв в Турции: детали, что с россиянами, сколько погибших

Автобус слетел в обрыв в Турции: детали, что с россиянами, сколько погибших

Туристический автобус попал в аварию в Турции, сообщил портал Antalya Hakkinda. Какие детали известны, как это произошло, сколько погибших, что с россиянами?

Как автобус слетел в обрыв в Турции

Инцидент произошел в турецкой провинции Испарта. Водитель транспортного средства, перевозившего туристов, потерял управление, автобус съехал с дороги в обрыв и перевернулся. В результате аварии четыре человека погибли, еще 16 получили ранения.

На место происшествия были направлены многочисленные бригады скорой помощи, жандармерии и спасателей. Пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждения.

Точные причины аварии устанавливаются. На текущий момент неизвестно, были ли россияне в салоне автобуса.

Какие еще похожие инциденты были в Турции

31 мая на юго-западе Турции автобус врезался в дорожное ограждение на трассе Денизли — Айдын и загорелся. В результате ДТП восемь человек, в том числе ребенок, погибли, 33 пострадали.

23 мая авария с экскурсионным автобусом произошла в курортном поселке Бельдиби в Анталье. Водитель не справился с управлением. Судя по кадрам с места событий, которые публикуют в соцсетях, транспортное средство съехало с дороги и врезалось в дерево.

В результате ДТП травмы получили 14 россиян, есть пострадавшие с переломами. Генконсульство РФ было на контакте с врачами и полицией. В ведомстве уточнили, что пострадавших госпитализировали. Вскоре после аварии стало известно, что двум российским туристам в ближайшее время планируется провести хирургические операции. Их дальнейшая судьба неизвестна.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

18 мая автобус опрокинулся на трассе Стамбул — Измир в турецкой провинции Балыкесир, сообщило издание TRT Haber. В результате аварии 25 из 40 пассажиров получили травмы. Пострадавших доставили в ближайшие больницы. Им оказали необходимую помощь.

В начале апреля смертельное ДТП с автобусом произошло в Анкаре. Погибли четыре человека, еще минимум 13 пострадали, писало агентство DHA. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением. Машина вылетела с трассы, врезалась в опору пешеходной эстакады и перевернулась вверх дном. Пострадавших экстренно госпитализировали.

30 марта автобус c полицейскими врезался в барьер автомагистрали в Стамбуле, писал TRT Haber. В результате один правоохранитель погиб, еще 16 получили травмы. Состояние одного из пострадавших оценивалось как тяжелое. Причиной аварии мог стать ливень, который к тому моменту продолжался в регионе три дня. Из-за обильных осадков дороги были мокрые и скользкие.

1 февраля пассажирский автобус перевернулся в Анталье. По данным газеты Hurriyet, ДТП произошло на повороте Северной кольцевой дороги недалеко от района Дешемеалты.

«Пассажирский автобус компании Buzlu Turizm с номерным знаком 26 ABG 022, следовавший из Текирдага в Анталью, перевернулся после того, как не справился с управлением», — гласит публикация.

Губернатор региона уточнил, что в результате аварии погибли восемь человек, 26 турецких граждан получили травмы.

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