Кровавая резня в ТЦ Краснодара: нападение с мачете, сколько жертв, детали

Кровавая резня в ТЦ Краснодара: нападение с мачете, сколько жертв, детали

Неизвестный с мачете 20 июня напал на посетителей торгового центра в Краснодаре. Что там произошло, сколько жертв, в чем причина нападения?

Что известно о нападении на МФЦ в Краснодаре

Telegram-канал SHOT сообщил о нападении на многофункциональный центр в столице Кубани.

Молодой мужчина, на вид около 19 лет, зашел в отделение МФЦ в торговом центре West Mall и напал на людей. По словам очевидцев, он был вооружен мачете, было очень много крови, все свидетели ринулись бежать.

Позже стало известно, что нападавших было двое. По предварительным данным, оба были вооружены холодным оружием и целенаправленно пришли в МФЦ, чтобы напасть на людей. Telegram-канал «112» сообщает, что один из нападавших кинул петарду.

После нападения в МФЦ началась паника, однако несколько смелых очевидцев смогли задержать нападавших. Они переданы полиции, мотивы нападения пока неизвестны.

Позднее Telegram-каналы сообщили, что нападавший был один. Второго человека задержали по ошибке. SHOT пишет, что молодой человек во время нападения кричал о мести за то, что его «всю жизнь обижают».

«Мои коллеги разбираются в обстоятельствах жестокого преступления в Краснодаре. Молодой человек в здании торгового центра нанес ножевые ранения нескольким посетителям. <...> Злоумышленник задержан, с ним работают полицейские», — сообщила представитель МВД Ирина Волк.

SHOT заявил, что нападавший успел забежать в детскую игровую зону: ранив несколько посетителей, он рванул в сторону играющих детей, там его и задержали. Следователи выясняют, было ли это спланированное нападение на детей или мужчина просто пытался скрыться, добавил канал.

Сколько жертв после нападения на МФЦ в Краснодаре

По предварительным данным, в результате нападения погибла женщина, сообщили в МВД.

Еще по крайней мере пять человек пострадали, они были госпитализированы, пишут в Сети. Telegram-канал Baza сообщает, что среди пострадавших — охранник МФЦ, который получил серьезные ранения, помогая задерживать нападавшего.

В настоящее время всех посетителей ТЦ West Mall эвакуируют. Силовики изымают записи камер наблюдения. В соцсетях West Mall сообщил «о закрытии до неопределенного времени» без уточнения причины.

Telegram-канал SHOT опубликовал кадры с предполагаемым нападавшим, которого уводят силовики: это молодой человек с длинными волосами в джинсовой куртке и черных джинсах.

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