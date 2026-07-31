До 15 трупов в год: люди пропадают и гибнут на Эльбрусе — кто виноват

До 15 трупов в год: люди пропадают и гибнут на Эльбрусе — кто виноват

Эльбрус ежегодно забирает жизни 10–15 альпинистов, отмечают эксперты. Самая высокая горная вершина Европы, считающаяся маршрутом для новичков, становится смертельной ловушкой даже для опытных скалолазов. Почему это происходит, какие маршруты самые опасные, как готовиться к походу в горы и какие правила нельзя нарушать — в материале NEWS.ru.

Как альпинисты гибнут на Эльбрусе

24 июля группа из семи альпинистов из Боснии и Герцеговины осуществляла восхождение на Эльбрус. Вечером следующего дня они сбились с маршрута.

«Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двое участников на высоте 5100 метров почувствовали недомогание и скончались. В последующем спасателями был обнаружен еще один выживший альпинист и тела троих скончавшихся», — заявили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным СМИ, группа была зарегистрирована в МЧС, но следовала по маршруту без гида.

Погибшие на Эльбрусе альпинисты отправились в горы вместе со своей кошкой по кличке Мацик. Что стало с животным, неизвестно.

Следственное управление СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

На прошлой неделе на высоте более 4000 метров при восхождении на самую высокую точку восточного Эльбруса погиб 11-летний ребенок. Он поднимался на гору вместе с отцом.

Альпинисты на горе Эльбрус Фото: Shutterstock/FOTODOM

26 июля «двойка» альпинистов запросила помощь на высоте 5300 метров. Один из них, житель Ставропольского края, погиб. Второго, уроженца Тулы, эвакуировали на поляну Азау. Их маршрут был зарегистрирован в МЧС.

11 июля на Эльбрусе на высоте 4900 метров погиб 48-летний альпинист из Малайзии. Он находился в составе незарегистрированной группы из четырех человек.

7 июля во время подъема на Эльбрус скончался житель Санкт-Петербурга. Ему стало плохо на высоте 5500 метров. Мужчина шел в составе группы из десяти человек, в которой были гиды.

Почему альпинисты гибнут на Эльбрусе

Альпинисты гибнут на Эльбрусе по двум причинам. Одна из них — неподготовленность и низкая квалификация инструкторов-проводников. Вторая — объективные обстоятельства, например, гроза, ледник или падение в трещину, заметил в беседе с NEWS.ru альпинист Александр Одинцов. Он отметил, что в горах может произойти все что угодно, в частности камнепад, сход лавины или несчастный случай.

По словам эксперта, альпинистские маршруты ранжируются по шести категориям сложности. Самый тяжелый — это 6Б, требующий высочайшего профессионализма. Ежегодно его проходят лишь единицы самых опытных.

«Это вертикальная стена, ее протяженность — километр, крутизна — девяносто градусов», — заметил альпинист.

По словам Одинцова, на Эльбрусе новичкам больше всего подходит маршрут категории 1Б, который можно преодолеть пешком. Он проходит с юга со стороны долины Азау. Сложный маршрут категории 3А ведет на западную вершину с севера.

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru жестко прошелся по альпинистам, которые восхождят на Эльбрус без соблюдения правил безопасности.

Эльбрус Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Карабкаться по скалам — это ничем не оправданный риск и удовлетворение личных эгоистических хотелок. Нет никакой сверхважной задачи в том, чтобы забраться на Эльбрус, где люди были миллионы раз. Если кто-то хочет это сделать, он обязан соблюдать правила безопасности: уведомить МЧС и согласовать маршрут с спасателями», — подчеркнул Милонов.

Парламентарий также отметил, что людям не хватает острых ощущений. В результате это приводит к тому, что их приходится выручать.

«Потом все должны их спасать. Если человек отважный и смелый, он может иначе проявить себя, с пользой для общества. Я не понимаю, зачем подвергать риску свою жизнь и жизнь своего ребенка ради того, чтобы забраться на гору и помахать оттуда флажком», — отметил депутат.

Как альпинисту правильно подготовиться к восхождению на Эльбрус

По словам Одинцова, перед восхождением на Эльбрус нужно заранее узнать прогноз погоды. Желательно, чтобы дождя, снега или экстремально низких температур не предвиделось. Необходимо взять с собой палатку, спальный мешок, еду и газовую горелку — примерно 20 килограммов. Кроме того, следует сообщить в МЧС о том, что вы идете по маршруту. В сфере коммерческого альпинизма это делает инструктор-проводник.

«Он сообщает спасателям, по какому маршруту вы будете двигаться, чтобы в случае неприятностей вас можно было найти», — сказал Одинцов.

По его словам, проводник должен быть зарегистрирован и внесен в реестр Минэкономразвития, куда входят все специалисты, имеющие право водить группы в горы на коммерческой основе. Детей брать с собой не рекомендуется. В крайнем случае к восхождениям допускаются несовершеннолетние с 14 лет с разрешения родителей и под жестким медицинским контролем, добавил эксперт.

Фото: Tatyana Gritsenko/Russian Look/Global Look Press

По словам врача-реабилитолога, альпиниста, скалолаза Григория Жежи, перед восхождением на Эльбрус нужно делать упор на аэробные тренировки. Это короткие, но очень интенсивные нагрузки, при которых мышцы работают на пределе возможностей.

«Стоит работать над выносливостью и бегать так, чтобы пульс был не выше 150–155 ударов в минуту. Нужно тренировать те мышцы, которые будут задействованы при восхождении, — верхней поверхности бедра и икроножные. В среднем подъем может занять до 12 часов, из которых восемь-девять придется подниматься в одну сторону», — сказал эксперт.

По его словам, альпинистам также полезны гипоксические тренировки. При помощи специального аппарата создаются условия пониженного содержания кислорода. Таким образом можно подготовить себя к гипоксии.

Какие главные опасности подстерегают альпинистов на Эльбрусе

Высота Эльбруса составляет 5642 метра (Западная вершина). Острую форму горной болезни можно ощутить на высоте от 2500 метров над уровнем моря, сообщил Жежа. По его словам, горная болезнь — это каскад состояний, который развивается на фоне нехватки кислорода в разреженном воздухе. Она может привести к внезапной смерти.

«Считается, что на высоте до трех тысяч метров у человека могут возникнуть легкие формы горной болезни, например, сильно заболит голова. Это простая форма отека мозга», — сказал он NEWS.ru.

По словам эксперта, в горах организм может запускать аутоиммунные реакции. Если у человека есть воспаление верхних дыхательных путей, то оно способно быстро перерасти в более серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до пневмонии.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Создано ИИ

«Эльбрус — это самый простой маршрут для новичков. Но будь гора ниже, такого количества катастроф не было бы, — заметил Жежа. — Иногда скорость ветра усиливается до 60 километров в час, бушует пурга и непонятно, куда идти. Не разглядеть даже своей вытянутой руки. На горе есть трещины, которые называют „трупосборник“. В них легко провалиться, поэтому не стоит надеяться на легкую прогулку».

Что депутат Госдумы сказала о гибели альпинистов на Эльбрусе

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с NEWS.ru заявила, что зимой прошло совещание с Минэкономразвития, участники которого говорили об усилении законодательства в области альпинизма.

«Я очень жестко высказалась по этому поводу. В СССР люди не могли идти на Эльбрус до тех пор, пока не проходили специальные школы альпинизма. Теперь из-за рекламы любая домохозяйка или дедушка думает, что каждый может покорить гору. Мол, это легкое и ни к чему не обязывающее восхождение», — сообщила она.

Парламентарий также заострила внимание на том, что некоторые погибшие альпинисты на Эльбрусе не воспользовались помощью гидов-инструкторов.

«Наказывать людей сложно — это их выбор», — подчеркнула депутат.

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