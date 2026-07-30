Названа причина смерти олимпийского чемпиона Едешко

Причиной смерти олимпийского чемпиона 1972 года по баскетболу Ивана Едешко стал инфаркт, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Прославленный спортсмен ушел из жизни в возрасте 81 года.

По предварительной информации — инфаркт, — сказал собеседник агентства.

В ходе игровой карьеры Едешко восемь раз становился победителем союзного чемпионата, а в качестве тренера выиграл три золотые медали. Со сборной СССР он выигрывал чемпионат мира 1974 года и Европы (1971, 1979 годов). Едешко также входил в тренерский штаб национальной команды на победном мировом первенстве 1982 года.

Единственным выжившим олимпийским чемпионом 1972 года остался Модестас Паулаускас. Сейчас ему 81 год.

Ранее в Федерации спортивной борьбы России сообщили о гибели 55-летнего мастера спорта СССР по вольной борьбе и заслуженного тренера Кирилла Павлова. По данным организации, спортсмен утонул во время купания в реке.

Также стало известно о смерти победительницы мирового первенства 1954 года в командном многоборье Тамары Жалеевой. Спортсменка ушла из жизни в возрасте 94 лет.