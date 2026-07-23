Российские легкоатлеты пропустят юношескую Олимпиаду в Сенегале

Российские легкоатлеты не смогут принять участие в юношеских Олимпийских играх 2026 года в Сенегале из-за отсутствия выделенных квот, сообщил журналистам исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский. Соревнования пройдут с 31 октября по 13 ноября в Дакаре.

Квоты не выделены, — заявил Ярышевский.

ВФЛА находилась под санкциями World Athletics с 2015 года из-за допингового скандала, при этом отдельным спортсменам разрешали выступать в нейтральном статусе. В марте 2023 года международная федерация восстановила организацию в правах, а в марте 2025-го полностью сняла ограничения, связанные с допингом. Тем не менее российские атлеты по-прежнему отстранены от международных стартов даже в нейтральном статусе из-за конфликта на Украине.

Ранее Международный олимпийский комитет выступил с рекомендацией о полной отмене ограничений для российских спортсменов, а также снял приостановку деятельности Олимпийского комитета России. В официальном заявлении организации подчеркнули, что ранее действовавшие условия допуска и специальные меры защиты для российских атлетов и команд больше не применяются. При этом обязательным условием для возвращения на международную арену остается строгое соответствие всех российских участников антидопинговым требованиям.