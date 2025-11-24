Ушла эпоха: умер легенда «Спартака» и советского футбола Никита Симонян

23 ноября на 100-м году жизни скончался лучший бомбардир московского футбольного клуба «Спартак» Никита Симонян. В 1956-м он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР. 12 октября Симоняну исполнилось 99 лет. Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя Труда за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.

В 1958 году сборная СССР дебютировала на чемпионате мира, который проходил в Швеции. Симонян был капитаном команды. Он забил первый гол советской сборной, поразив ворота англичан.

Симонян сыграл в чемпионатах СССР 285 матчей и забил 145 голов. Нападающий становился чемпионом в составе «Спартака» в 1952, 1953, 1956 и 1958 годах. Футболист дважды завоевал Кубка Советского Союза. Симонян является лучшим бомбардиром в истории красно-белых со 160 голами.

В качестве тренера Никита Павлович дважды приводил «Спартак» к золотым медалям чемпионата СССР (1962 и 1969). Под руководством Симоняна в 1973 году «Арарат» стал чемпионом СССР и завоевал кубок страны. В декабре 1998-го Симонян был избран на должность вице-президента Российского футбольного союза (РФС), а затем — первого вице-президента.

Самые яркие фотографии легенды советского футбола — в материале NEWS.ru.