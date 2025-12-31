Кеосаян, Алентова, Николаев, Краско: кто умер в 2025 году

В завершающемся 2025 году ушли из жизни выдающиеся личности, оставившие неизгладимый след в искусстве, политике и спорте. Для миллионов поклонников это стало личной потерей. Мировое кино лишилось маститого режиссера Дэвида Линча, двух талантливых актрис Брижит Бардо и Клаудии Кардинале. Из жизни также ушел легенда мирового рока Оззи Осборн. В своей резиденции в Ватикане скончался папа римский Франциск.

В России больше всего потерь в актерском корпусе. В 2025 году из жизни ушли всенародно любимые артисты Олег Стриженов, Лариса Голубкина, Валентина Талызина, Евгения Добровольская, Нина Гребешкова, Иван Краско, Роман Попов, Всеволод Шиловский, телеведущий Юрий Николаев. В конце года в Москве состоялось прощание с Анатолием Лобоцким, где стало плохо Вере Алентовой. Позже она скончалась в столичной больнице. Российское кино также потеряло режиссеров Александра Митту, Юрия Мороза и Тиграна Кеосаяна.

Летом 2025 года страну потрясла смерть экс-министра транспорта Романа Старовойта. В этом году россияне скорбели из-за кончины бывшего футболиста Никиты Симоняна и шахматиста Бориса Спасского, за которых болели долгие годы. Толпы поклонников собрали похороны пианиста и композитора Левона Оганезова, певца Бедроса Киркорова, скульптора Зураба Церетели, балетмейстера Юрия Григоровича, а также музыканта Паши Техника.

Портреты тех, кто ушел из жизни в 2025 году, — в фотогалерее NEWS.ru.

