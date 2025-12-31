Кеосаян, Алентова, Николаев, Краско: кто умер в 2025 году

Новый год — 2026
В завершающемся 2025 году ушли из жизни выдающиеся личности, оставившие неизгладимый след в искусстве, политике и спорте. Для миллионов поклонников это стало личной потерей. Мировое кино лишилось маститого режиссера Дэвида Линча, двух талантливых актрис Брижит Бардо и Клаудии Кардинале. Из жизни также ушел легенда мирового рока Оззи Осборн. В своей резиденции в Ватикане скончался папа римский Франциск.

Брижит Бардо в Париже, 1965 год
Брижит Бардо в Париже, 1965 год
Фото: ASSOCIATED PRESS/TASS
Жан Габен и Брижит Бардо
Жан Габен и Брижит Бардо
Фото: United Archives / kpa Publicity/TASS
Брижит Бардо на Каннском фестивале, 1956 год
Брижит Бардо на Каннском фестивале, 1956 год
Фото: United Archives / kpa Publicity/TASS
Брижит Бардо,1958 год
Брижит Бардо,1958 год
Фото: ASSOCIATED PRESS
Брижит Бардо в фильме «И Бог создал женщину»
Брижит Бардо в фильме «И Бог создал женщину»
Фото: FilmStills.net/Global Look Press
Брижит Бардо и ее муж Жак Шаррье, 1960 год
Брижит Бардо и ее муж Жак Шаррье, 1960 год
Фото: IMAGO/Botti/Stills
Брижит Бардо с сыном Николя в Париже, 1960 год
Брижит Бардо с сыном Николя в Париже, 1960 год
Фото: ASSOCIATED PRESS
Брижит Бардо
Брижит Бардо
Фото: imago-images.de/Global Look Press
Брижит Бардо и Серж Генсбур
Брижит Бардо и Серж Генсбур
Фото: IMAGO/Botti/Stills/IMAGO/Photo News
Актриса Брижит Бардо
Актриса Брижит Бардо
Фото: АBeitia Archives/Global Look Press
Брижит Бардо и Ален Делон, 1967 год
Брижит Бардо и Ален Делон, 1967 год
Фото: Zuma\TASS
Роже Вадим и Брижит Бардо, 1970 год
Роже Вадим и Брижит Бардо, 1970 год
Фото: IMAGO/Photo News
«Вива Мария», фильм Луи Маля 1965 года с Бриджит Бардо и Жанной Моро
«Вива Мария», фильм Луи Маля 1965 года с Бриджит Бардо и Жанной Моро
Фото: Coll Noel/ IMAGO/Photo News
Брижит Бардо, 1980 год
Брижит Бардо, 1980 год
Фото: Luc Fournol / IMAGO/Photo News
Брижит Бардо
Брижит Бардо
Фото: Zuma\TASS
Брижит Бардо, 2002 год
Брижит Бардо, 2002 год
Фото: Contrast/ IMAGO/Photo News
Брижит Бардо покидает Елисейский дворец, 2018 год
Брижит Бардо покидает Елисейский дворец, 2018 год
Фото: 0653257 / Rbe/ IMAGO/Photo News

В России больше всего потерь в актерском корпусе. В 2025 году из жизни ушли всенародно любимые артисты Олег Стриженов, Лариса Голубкина, Валентина Талызина, Евгения Добровольская, Нина Гребешкова, Иван Краско, Роман Попов, Всеволод Шиловский, телеведущий Юрий Николаев. В конце года в Москве состоялось прощание с Анатолием Лобоцким, где стало плохо Вере Алентовой. Позже она скончалась в столичной больнице. Российское кино также потеряло режиссеров Александра Митту, Юрия Мороза и Тиграна Кеосаяна.

Цветы в память об актрисе Вере Алентовой у театра имени Пушкина
Цветы в память об актрисе Вере Алентовой у театра имени Пушкина
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ирина Штерк, ученица Веры Алентовой
Ирина Штерк, ученица Веры Алентовой
Фото: NEWS.ru
Портрет актрисы Веры Алентовой в холле театра им. А. С. Пушкина
Портрет актрисы Веры Алентовой в холле театра им. А. С. Пушкина
Фото: NEWS.ru
Венок от президента РФ Владимира Путина
Венок от президента РФ Владимира Путина
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Люди возле театра им. А. С. Пушкина, пришедшие проститься с Верой Алентовой
Люди возле театра им. А. С. Пушкина, пришедшие проститься с Верой Алентовой
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актер Александр Олешко
Актер Александр Олешко
Фото: NEWS.ru
Прощание с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина
Прощание с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина
Прощание с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Телеведущая Юлия Меньшова и ее супруг, актер театра и кино Игорь Гордин принимают соболезнования в театре имени Пушкина в Москве
Телеведущая Юлия Меньшова и ее супруг, актер театра и кино Игорь Гордин принимают соболезнования в театре имени Пушкина в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актер Александр Панкратов-Черный на прощании с актрисой Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина
Актер Александр Панкратов-Черный на прощании с актрисой Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Телеведущая Юлия Меньшова и ее супруг, актер театра и кино Игорь Гордин принимают соболезнования в театре имени Пушкина в Москве
Телеведущая Юлия Меньшова и ее супруг, актер театра и кино Игорь Гордин принимают соболезнования в театре имени Пушкина в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Мария Аронова
Актриса Мария Аронова
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актер Игорь Угольников
Актер Игорь Угольников
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актриса Виктория Исакова
Актриса Виктория Исакова
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актер Евгений Миронов
Актер Евгений Миронов
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров
Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актер Андрей Сухов
Актер Андрей Сухов
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актер Александр Михайлов
Актер Александр Михайлов
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Дочь Веры Алентовой, журналист, телеведущая Юлия Меньшова на церемонии прощания
Дочь Веры Алентовой, журналист, телеведущая Юлия Меньшова на церемонии прощания
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Александра Урсуляк
Актриса Александра Урсуляк
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Портрет актрисы Веры Алентовой в холле театра имени А. С. Пушкина
Портрет актрисы Веры Алентовой в холле театра имени А. С. Пушкина
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дочь Веры Алентовой, журналист, телеведущая Юлия Меньшова на церемонии прощания
Дочь Веры Алентовой, журналист, телеведущая Юлия Меньшова на церемонии прощания
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. Алентова скончалась на 84-м году жизни
Церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. Алентова скончалась на 84-м году жизни
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. Алентова скончалась на 84-м году жизни
Церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. Алентова скончалась на 84-м году жизни
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. Алентова скончалась на 84-м году жизни
Церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. Алентова скончалась на 84-м году жизни
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. Алентова скончалась на 84-м году жизни
Церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. Алентова скончалась на 84-м году жизни
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Могила Веры Алентовой
Могила Веры Алентовой
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Могила Веры Алентовой
Могила Веры Алентовой
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Могила Веры Алентовой
Могила Веры Алентовой
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Летом 2025 года страну потрясла смерть экс-министра транспорта Романа Старовойта. В этом году россияне скорбели из-за кончины бывшего футболиста Никиты Симоняна и шахматиста Бориса Спасского, за которых болели долгие годы. Толпы поклонников собрали похороны пианиста и композитора Левона Оганезова, певца Бедроса Киркорова, скульптора Зураба Церетели, балетмейстера Юрия Григоровича, а также музыканта Паши Техника.

Портреты тех, кто ушел из жизни в 2025 году, — в фотогалерее NEWS.ru.

Филипп Киркоров на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Филипп Киркоров на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Фото: Пресс-служба RT
Федор Добронравов на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Федор Добронравов на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Фото: Пресс-служба RT
Юрий Стоянов на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Юрий Стоянов на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Фото: Пресс-служба RT
Церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Фото: Пресс-служба RT
Генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров и министр культуры РФ Ольга Любимова на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров и министр культуры РФ Ольга Любимова на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Фото: Пресс-служба RT
Церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Фото: Пресс-служба RT
Карен Шахназаров и Маргарита Симоньян на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Карен Шахназаров и Маргарита Симоньян на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Фото: Пресс-служба RT
Церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Фото: Пресс-служба RT
Андраник Мигранян и Андрей Колесников на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Андраник Мигранян и Андрей Колесников на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Фото: Пресс-служба RT
Карен Шахназаров на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Карен Шахназаров на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Фото: Пресс-служба RT
Маргарита Симоньян на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Маргарита Симоньян на церемонии прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Фото: Пресс-служба RT
Церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого Креста в Москве
Фото: Пресс-служба RT

Церемония прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Церемония прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Церемония прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Слева направо. Внучка Валентины Талызиной (Анастасия) и дочь Валентины Талызиной (Ксения Хаирова) на церемония прощания с актрисой в Государственном академическом театре имени Моссовета
Слева направо. Внучка Валентины Талызиной (Анастасия) и дочь Валентины Талызиной (Ксения Хаирова) на церемония прощания с актрисой в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Церемония прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Церемония прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актер Александр Яцко на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Актер Александр Яцко на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актер Владимир Сулимов на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Актер Владимир Сулимов на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актер Владимир Сулимов на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Актер Владимир Сулимов на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актер Валерий Баринов на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Актер Валерий Баринов на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Ольга Анохина на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Актриса Ольга Анохина на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Режиссер Андрей Кончаловский на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Режиссер Андрей Кончаловский на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Директор театра имени Моссовета Евгений Марчелли на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Директор театра имени Моссовета Евгений Марчелли на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актер Станислав Бондаренко на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Актер Станислав Бондаренко на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Актер Станислав Бондаренко на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Актер Станислав Бондаренко на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Актриса Елена Валюшкина на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Актриса Елена Валюшкина на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Елена Валюшкина на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Актриса Елена Валюшкина на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актер Игорь Яцко на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Актер Игорь Яцко на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Марина Кондратьева на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Актриса Марина Кондратьева на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сергей Бабурин на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Сергей Бабурин на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Любовь Руденко на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Актриса Любовь Руденко на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/NEWS.ru
Актриса Лариса Кузнецова на церемонии прощания с Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Актриса Лариса Кузнецова на церемонии прощания с Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актер Анатолий Васильев на церемонии прощания с Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Актер Анатолий Васильев на церемонии прощания с Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Анастасия Тагина на церемонии прощания с Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Актриса Анастасия Тагина на церемонии прощания с Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Алексей Фурсин на церемонии прощания с Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Алексей Фурсин на церемонии прощания с Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Анастасия Косарева на церемонии прощания с Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Актриса Анастасия Косарева на церемонии прощания с Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Мария Зайкова на церемонии прощания с Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Актриса Мария Зайкова на церемонии прощания с Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Писатель Олег Рой на церемонии прощания с Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Писатель Олег Рой на церемонии прощания с Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Церемония прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Церемония прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актер Станислав Бондаренко на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Актер Станислав Бондаренко на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Церемония прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Церемония прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Церемония прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Справа налево. Внучка Валентины Талызиной (Анастасия) с супругом Сергеем Новосадом на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Справа налево. Внучка Валентины Талызиной (Анастасия) с супругом Сергеем Новосадом на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Марина Яковлева на церемонии прощания с Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Актриса Марина Яковлева на церемонии прощания с Валентиной Талызиной в Государственном академическом театре имени Моссовета
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с актрисой Валентиной Талызиной на Ваганьковском кладбище
Церемония прощания с актрисой Валентиной Талызиной на Ваганьковском кладбище
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с актрисой Валентиной Талызиной на Ваганьковском кладбище
Церемония прощания с актрисой Валентиной Талызиной на Ваганьковском кладбище
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дочь Валентины Талызиной Ксения Хаирова на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной на Ваганьковском кладбище
Дочь Валентины Талызиной Ксения Хаирова на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной на Ваганьковском кладбище
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Справа налево. Внучка Валентины Талызиной (Анастасия) с супругом Сергеем Новосадом на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной на Ваганьковском кладбище
Справа налево. Внучка Валентины Талызиной (Анастасия) с супругом Сергеем Новосадом на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной на Ваганьковском кладбище
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Могила Валентины Талызиной на Ваганьковском кладбище
Могила Валентины Талызиной на Ваганьковском кладбище
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дочь Валентины Талызиной Ксения Хаирова на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной на Ваганьковском кладбище
Дочь Валентины Талызиной Ксения Хаирова на церемонии прощания с актрисой Валентиной Талызиной на Ваганьковском кладбище
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Венок от дочери и внучки на могиле Валентины Талызиной на Ваганьковском кладбище
Венок от дочери и внучки на могиле Валентины Талызиной на Ваганьковском кладбище
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Венок на могиле Валентины Талызиной на Ваганьковском кладбище
Венок на могиле Валентины Талызиной на Ваганьковском кладбище
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Могила Валентины Талызиной на Ваганьковском кладбище
Могила Валентины Талызиной на Ваганьковском кладбище
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Актер Леонид Якубович на церемонии прощания с актером Олегом Стриженовым
Актер Леонид Якубович на церемонии прощания с актером Олегом Стриженовым
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Екатерина и Александр Стриженовы на церемонии прощания с актером Олегом Стриженовым
Екатерина и Александр Стриженовы на церемонии прощания с актером Олегом Стриженовым
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Екатерина Стриженова на церемонии прощания с актером Олегом Стриженовым
Екатерина Стриженова на церемонии прощания с актером Олегом Стриженовым
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
На церемонии прощания с актером Олегом Стриженовым
На церемонии прощания с актером Олегом Стриженовым
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Александра Стриженова на церемонии прощания с актером Олегом Стриженовым
Александра Стриженова на церемонии прощания с актером Олегом Стриженовым
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актриса Лариса Лужина на церемонии прощания с актером Олегом Стриженовым
Актриса Лариса Лужина на церемонии прощания с актером Олегом Стриженовым
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актриса Ольга Машная на церемонии прощания с актером Олегом Стриженовым
Актриса Ольга Машная на церемонии прощания с актером Олегом Стриженовым
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
На церемонии прощания с актером Олегом Стриженовым
На церемонии прощания с актером Олегом Стриженовым
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актриса Лариса Гузеева и Игорь Бухаров на церемонии прощания с актером Олегом Стриженовым
Актриса Лариса Гузеева и Игорь Бухаров на церемонии прощания с актером Олегом Стриженовым
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
На церемонии прощания с актером Олегом Стриженовым
На церемонии прощания с актером Олегом Стриженовым
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
На церемонии прощания с актером Олегом Стриженовым
На церемонии прощания с актером Олегом Стриженовым
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
На церемонии прощания с актером Олегом Стриженовым
На церемонии прощания с актером Олегом Стриженовым
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
На церемонии прощания с актером Олегом Стриженовым
На церемонии прощания с актером Олегом Стриженовым
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Похороны актера Олега Стриженова на Троекуровском кладбище
Похороны актера Олега Стриженова на Троекуровском кладбище
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Похороны актера Олега Стриженова на Троекуровском кладбище
Похороны актера Олега Стриженова на Троекуровском кладбище
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Похороны актера Олега Стриженова на Троекуровском кладбище
Похороны актера Олега Стриженова на Троекуровском кладбище
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Екатерина и Александра Стриженовы на похоронах актера Олега Стриженова на Троекуровском кладбище
Екатерина и Александра Стриженовы на похоронах актера Олега Стриженова на Троекуровском кладбище
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Анастасия и Екатерина Стриженовы на похоронах актера Олега Стриженова на Троекуровском кладбище
Анастасия и Екатерина Стриженовы на похоронах актера Олега Стриженова на Троекуровском кладбище
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
На церемонии прощания с актером Олегом Стриженовым
На церемонии прощания с актером Олегом Стриженовым
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Телеведущий, журналист Андрей Малахов на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая Чудотворца на Трех горах в Москве
Телеведущий, журналист Андрей Малахов на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая Чудотворца на Трех горах в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая Чудотворца на Трех горах в Москве
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая Чудотворца на Трех горах в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая Чудотворца на Трех горах в Москве
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая Чудотворца на Трех горах в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вера Алентова на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая Чудотворца на Трех горах в Москве
Вера Алентова на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая Чудотворца на Трех горах в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Екатерина Стриженова перед церемонией прощания с актрисой Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая Чудотворца на Трех горах
Екатерина Стриженова перед церемонией прощания с актрисой Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая Чудотворца на Трех горах
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Директор организации «АКАДЕМИЯ КИД» Антон Собянин на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая Чудотворца на Трех горах в Москве
Директор организации «АКАДЕМИЯ КИД» Антон Собянин на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая Чудотворца на Трех горах в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса, режиссер Татьяна Константинова на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая Чудотворца на Трех горах в Москве
Актриса, режиссер Татьяна Константинова на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая Чудотворца на Трех горах в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актер Валентин Гнеушев на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая Чудотворца на Трех горах в Москве
Актер Валентин Гнеушев на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая Чудотворца на Трех горах в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков (слева) на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая Чудотворца на Трех горах в Москве
Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков (слева) на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая Чудотворца на Трех горах в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Александр Стриженов на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве
Александр Стриженов на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Александр Рапопорт на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве
Александр Рапопорт на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Алла Довлатова на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве
Алла Довлатова на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве
Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мария Миронова
Мария Миронова
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Могила Ларисы Голубкиной
Могила Ларисы Голубкиной
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Дэвид Линч, 1980 год
Дэвид Линч, 1980 год
Фото: Global Look Press
Изабелла Росселлини c мужем Дэвидом Линчем, 1987 год
Изабелла Росселлини c мужем Дэвидом Линчем, 1987 год
Фото: Imago/TASS
Дэвид Линч
Дэвид Линч
Фото: Imago/Global Look Press
Наоми Уоттс и Дэвид Линч
Наоми Уоттс и Дэвид Линч
Фото: FilmStills.net/Global Look Press
Дэвид Линч
Дэвид Линч
Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Дэвид Линч. Канны, 1992 год
Дэвид Линч. Канны, 1992 год
Фото: Imago/TASS
Дэвид Линч с супругой Эмили на церемонии вручения премии Governors Awards в Лос-Анджелесе, 2019 год
Дэвид Линч с супругой Эмили на церемонии вручения премии Governors Awards в Лос-Анджелесе, 2019 год
Фото: Jordan Strauss/Invision/AP
Дэвид Линч представляет новый фильм «Внутренняя империя» на авеню Ла-Бреа, Лос-Анджелес, Калифорния
Дэвид Линч представляет новый фильм «Внутренняя империя» на авеню Ла-Бреа, Лос-Анджелес, Калифорния
Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дэвид Линч подписывает свой новый CD «Crazy Clown Time»
Дэвид Линч подписывает свой новый CD «Crazy Clown Time»
Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сидни Линч с Дженнифер Чемберс Линч и Дэвидом Линчем на премьере фильма «Наблюдение» в Лос-Анджелесе, 2006 год
Сидни Линч с Дженнифер Чемберс Линч и Дэвидом Линчем на премьере фильма «Наблюдение» в Лос-Анджелесе, 2006 год
Фото: Shutterstock/FOTODOM
Премьера третьего сезона сериала «Твин Пикс» на 70-м Каннском кинофестивале, 2017 год
Премьера третьего сезона сериала «Твин Пикс» на 70-м Каннском кинофестивале, 2017 год
Фото: Zuma\TASS
Дэвид Линч награжден почетной премией 12-го Римского кинофестиваля ,2017 год
Дэвид Линч награжден почетной премией 12-го Римского кинофестиваля ,2017 год
Фото: Zuma\TASS
Дэвид Линч и Лора Дерн, 2010 год
Дэвид Линч и Лора Дерн, 2010 год
Фото: Shutterstock/FOTODOM
Дэвид Линч на презентации своей книги, 2010 год
Дэвид Линч на презентации своей книги, 2010 год
Фото: Shutterstock/FOTODOM
Канны. Дэвид Линч, 2017 год
Канны. Дэвид Линч, 2017 год
Фото: DPA/TASS

Храм Святителя Николая на Трех Горах, в котором проходило отпевание актрисы Евгении Добровольской
Храм Святителя Николая на Трех Горах, в котором проходило отпевание актрисы Евгении Добровольской
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Могила актрисы Евгении Добровольской на Троекуровском кладбище
Могила актрисы Евгении Добровольской на Троекуровском кладбище
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Могила актрисы Евгении Добровольской на Троекуровском кладбище
Могила актрисы Евгении Добровольской на Троекуровском кладбище
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Могила актрисы Евгении Добровольской на Троекуровском кладбище
Могила актрисы Евгении Добровольской на Троекуровском кладбище
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Могила актрисы Евгении Добровольской на Троекуровском кладбище
Могила актрисы Евгении Добровольской на Троекуровском кладбище
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Могила актрисы Евгении Добровольской на Троекуровском кладбище
Могила актрисы Евгении Добровольской на Троекуровском кладбище
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Могила актрисы Евгении Добровольской на Троекуровском кладбище
Могила актрисы Евгении Добровольской на Троекуровском кладбище
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Могила актрисы Евгении Добровольской на Троекуровском кладбище
Могила актрисы Евгении Добровольской на Троекуровском кладбище
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Стадион «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве, где проходит церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном
Стадион «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве, где проходит церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Электронное табло с изображением олимпийского чемпиона 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никиты Симоняна на фасаде стадиона «ЛУКОЙЛ Арена», где проходит церемония прощания
Электронное табло с изображением олимпийского чемпиона 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никиты Симоняна на фасаде стадиона «ЛУКОЙЛ Арена», где проходит церемония прощания
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Виктория Симонян (слева) на церемонии прощания с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Виктория Симонян (слева) на церемонии прощания с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Вице-президент РФС Игорь Каменский на церемонии прощания с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Вице-президент РФС Игорь Каменский на церемонии прощания с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент РФС Александр Дюков на церемонии прощания с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Президент РФС Александр Дюков на церемонии прощания с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выступает на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выступает на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выступает на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выступает на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Прощание с олимпийским чемпионом Никитой Симоняном
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС, бывший игрок ФК ЦСКА (2005) Алексей Смертин на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС, бывший игрок ФК ЦСКА (2005) Алексей Смертин на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Генеральный директор клуба «Спартак» Сергей Некрасов
Генеральный директор клуба «Спартак» Сергей Некрасов
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Станислав Черчесов
Станислав Черчесов
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Бывший премьер России Сергей Степашин
Бывший премьер России Сергей Степашин
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никитой Симоняном на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Black Sabbath, 1970 год
Black Sabbath, 1970 год
Фото: ZUMA Press/Legion-media.ru
Оззи Осборн, 1973 год
Оззи Осборн, 1973 год
Фото: Legion-media.ru
Оззи Осборн, 1978 год
Оззи Осборн, 1978 год
Фото: MediaPunch/IMAGO/Legion-media.ru
Оззи Осборн, 2009 год
Оззи Осборн, 2009 год
Фото: Kevin R. Rush/PLANET PHOTOS/Global Look Press
Оззи Осборн, Рэнди Роудс и «Метель страны Озз», 1981 год
Оззи Осборн, Рэнди Роудс и «Метель страны Озз», 1981 год
Фото: imago stock&people/Global Look Press
Британский музыкант Оззи Осборн с невестой Шэрон Арден, 1981 год
Британский музыкант Оззи Осборн с невестой Шэрон Арден, 1981 год
Фото: ASSOCIATED PRESS
Оззи Осборн, 1984 год
Оззи Осборн, 1984 год
Фото: imago stock&people/Global Look Press
Оззи Осборн,1986 год
Оззи Осборн,1986 год
Фото: ASSOCIATED PRESS
Келли Осборн и Оззи Осборн, 1991 год
Келли Осборн и Оззи Осборн, 1991 год
Фото: Global Look Press
Келли, Шэрон, Оззи и Джек Осборн в сериале «Семейка Осборнов», 2003 год
Келли, Шэрон, Оззи и Джек Осборн в сериале «Семейка Осборнов», 2003 год
Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press
Оззи Осборн, Шэрон Осборн и их дети — Джек, Келли и Эйми — семья Осборнов, 2001 год
Оззи Осборн, Шэрон Осборн и их дети — Джек, Келли и Эйми — семья Осборнов, 2001 год
Фото: Supplied by FilmStills./Global Look Press
Оззи Осборн, 2010 год
Оззи Осборн, 2010 год
Фото: Ricky Fitchett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Оззи Осборн и Шэрон Осборн, 2010 год
Оззи Осборн и Шэрон Осборн, 2010 год
Фото: Michael Germana/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Келли Осборн и Оззи Осборн, 2012 год
Келли Осборн и Оззи Осборн, 2012 год
Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/Global Look Press
Оззи Осборн, 2017 год
Оззи Осборн, 2017 год
Фото: Francesco Castaldo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Келли Осборн и Оззи Осборн, 2020 год
Келли Осборн и Оззи Осборн, 2020 год
Фото: AdMedia/Starface/imago-images/Global Look Press
Оззи Осборн в 2023 году
Оззи Осборн в 2023 году
Фото: Legion-media.ru
Оззи Осборн во время перформанса «Back to the Beginning», июль 2025 год
Оззи Осборн во время перформанса «Back to the Beginning», июль 2025 год
Фото: Rick Mendoza/BACKGRID/Legion-media.ru

Филипп Киркоров перед отпеванием Бедроса Киркорова в храме Христа Спасителя в Москве
Филипп Киркоров перед отпеванием Бедроса Киркорова в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Филипп Киркоров перед отпеванием Бедроса Киркорова в храме Христа Спасителя в Москве
Филипп Киркоров перед отпеванием Бедроса Киркорова в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Александр Буйнов и Филипп Киркоров перед отпеванием Бедроса Киркорова в храме Христа Спасителя в Москве
Александр Буйнов и Филипп Киркоров перед отпеванием Бедроса Киркорова в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Филипп Киркоров перед отпеванием Бедроса Киркорова в храме Христа Спасителя в Москве
Филипп Киркоров перед отпеванием Бедроса Киркорова в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Филипп Киркоров перед церемонией отпевания Бедроса Киркорова в храме Христа Спасителя в Москве
Филипп Киркоров перед церемонией отпевания Бедроса Киркорова в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Филипп Киркоров перед отпеванием Бедроса Киркорова в храме Христа Спасителя в Москве
Филипп Киркоров перед отпеванием Бедроса Киркорова в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Филипп Киркоров и Стас Михайлов перед отпеванием Бедроса Киркорова в храме Христа Спасителя в Москве
Филипп Киркоров и Стас Михайлов перед отпеванием Бедроса Киркорова в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Филипп Киркоров перед отпеванием Бедроса Киркорова в храме Христа Спасителя в Москве
Филипп Киркоров перед отпеванием Бедроса Киркорова в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Филипп Киркоров перед отпеванием Бедроса Киркорова в храме Христа Спасителя в Москве
Филипп Киркоров перед отпеванием Бедроса Киркорова в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Филипп Киркоров с детьми после церемонии отпевания Бедроса Киркорова в храме Христа Спасителя в Москве
Филипп Киркоров с детьми после церемонии отпевания Бедроса Киркорова в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Филипп Киркоров с детьми после церемонии отпевания Бедроса Киркорова в храме Христа Спасителя в Москве
Филипп Киркоров с детьми после церемонии отпевания Бедроса Киркорова в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Филипп Киркоров с детьми после церемонии отпевания Бедроса Киркорова в храме Христа Спасителя в Москве
Филипп Киркоров с детьми после церемонии отпевания Бедроса Киркорова в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Филипп Киркоров с детьми после церемонии отпевания Бедроса Киркорова в храме Христа Спасителя в Москве
Филипп Киркоров с детьми после церемонии отпевания Бедроса Киркорова в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров на церемонии прощания со своим отцом - народным артистом России Бедросом Киркоровым - в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве
Певец Филипп Киркоров на церемонии прощания со своим отцом - народным артистом России Бедросом Киркоровым - в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров на церемонии прощания со своим отцом - народным артистом России Бедросом Киркоровым - в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве
Певец Филипп Киркоров на церемонии прощания со своим отцом - народным артистом России Бедросом Киркоровым - в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров на церемонии прощания со своим отцом - народным артистом России Бедросом Киркоровым - в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве
Певец Филипп Киркоров на церемонии прощания со своим отцом - народным артистом России Бедросом Киркоровым - в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Прощание со скульптором Зурабом Церетели в Тбилиси
Прощание со скульптором Зурабом Церетели в Тбилиси
Фото: Александр Патрин/ТАСС
Прощание со скульптором Зурабом Церетели в Тбилиси
Прощание со скульптором Зурабом Церетели в Тбилиси
Фото: Александр Патрин/ТАСС
Прощание со скульптором Зурабом Церетели в Тбилиси
Прощание со скульптором Зурабом Церетели в Тбилиси
Фото: NEWS.ru
Прощание со скульптором Зурабом Церетели в Тбилиси
Прощание со скульптором Зурабом Церетели в Тбилиси
Фото: NEWS.ru
Прощание со скульптором Зурабом Церетели в Тбилиси
Прощание со скульптором Зурабом Церетели в Тбилиси
Фото: NEWS.ru
Прощание со скульптором Зурабом Церетели в Тбилиси
Прощание со скульптором Зурабом Церетели в Тбилиси
Фото: NEWS.ru
Прощание со скульптором Зурабом Церетели в Тбилиси
Прощание со скульптором Зурабом Церетели в Тбилиси
Фото: NEWS.ru
Прощание со скульптором Зурабом Церетели в Тбилиси
Прощание со скульптором Зурабом Церетели в Тбилиси
Фото: NEWS.ru
Прощание со скульптором Зурабом Церетели в Тбилиси
Прощание со скульптором Зурабом Церетели в Тбилиси
Фото: NEWS.ru
Певица Тамара Гвердцители перед гробом Зураба Церетели
Певица Тамара Гвердцители перед гробом Зураба Церетели
Фото: NEWS.ru
Ираклий Кобахидзе на прощании с Зурабом Церетели
Ираклий Кобахидзе на прощании с Зурабом Церетели
Фото: NEWS.ru
Дочь Зураба Церетели принимает соболезнования
Дочь Зураба Церетели принимает соболезнования
Фото: NEWS.ru
Прощание0 со скульптором Зурабом Церетели в Тбилиси
Прощание0 со скульптором Зурабом Церетели в Тбилиси
Фото: NEWS.ru
Люди на прощании с Зурабом Церетели
Люди на прощании с Зурабом Церетели
Фото: NEWS.ru
Похороны Зураба Церетели
Похороны Зураба Церетели
Фото: NEWS.ru
Могила Зураба Церетели
Могила Зураба Церетели
Фото: NEWS.ru
Прощание со скульптором Зурабом Церетели в Тбилиси
Прощание со скульптором Зурабом Церетели в Тбилиси
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Надежда Ивлева у гроба на церемонии прощания с сыном в храме Петра и Павла в Лефортово в Москве
Мать Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Надежда Ивлева у гроба на церемонии прощания с сыном в храме Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: NEWS.ru
Фанат Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фанат Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Бывшая жена Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Ева Карицкая на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Бывшая жена Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Ева Карицкая на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Церемония прощания с Пашей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев) в храме Петра и Павла в Лефортово в Москве
Церемония прощания с Пашей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев) в храме Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: NEWS.ru
Бывшая жена Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Ева Карицкая у гроба на церемонии прощания с рэпером в храме Петра и Павла в Лефортово в Москве
Бывшая жена Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Ева Карицкая у гроба на церемонии прощания с рэпером в храме Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: NEWS.ru
Друг Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Лука Сафронов на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Друг Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Лука Сафронов на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Белый гроб Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером в храме Петра и Павла в Лефортово в Москве
Белый гроб Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером в храме Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: NEWS.ru
Директор Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Марк Яровный на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Директор Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Марк Яровный на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Рэпер Птаха на церемонии прощания с Пешей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев) у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Рэпер Птаха на церемонии прощания с Пешей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев) у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Родные Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Родные Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Отец Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Николай Ивлев на церемонии прощания с сыном у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Отец Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Николай Ивлев на церемонии прощания с сыном у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мать Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Надежда Ивлева на церемонии прощания с сыном у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Мать Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Надежда Ивлева на церемонии прощания с сыном у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фанатка Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фанатка Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фанат Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фанат Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фанатка Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фанатка Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в МосквеФанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в МосквеФанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Обстановка у в храма Петра и Павла в Лефортово в Москве во время церемонии прощания с Пашей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев)
Обстановка у в храма Петра и Павла в Лефортово в Москве во время церемонии прощания с Пашей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев)
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с Пашей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев) в храме Петра и Павла в Лефортово в Москве
Церемония прощания с Пашей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев) в храме Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Обстановка у в храма Петра и Павла в Лефортово в Москве во время церемонии прощания с Пашей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев)
Обстановка у в храма Петра и Павла в Лефортово в Москве во время церемонии прощания с Пашей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев)
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фанатка Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фанатка Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Фанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фанаты Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) на церемонии прощания с рэпером у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Обстановка у в храма Петра и Павла в Лефортово в Москве во время церемонии прощания с Пашей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев)
Обстановка у в храма Петра и Павла в Лефортово в Москве во время церемонии прощания с Пашей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев)
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Вынос гроба с телом Паши Техника на церемонии прощания с рэпером в храме Петра и Павла в Лефортово в Москве
Вынос гроба с телом Паши Техника на церемонии прощания с рэпером в храме Петра и Павла в Лефортово в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Актриса Нина Гребешкова (слева) и актер Юрий Никулин (справа) на съемках кинофильма «Бриллиантовая рука»
Актриса Нина Гребешкова (слева) и актер Юрий Никулин (справа) на съемках кинофильма «Бриллиантовая рука»
Фото: РИА Новости
Кадр из фильма режиссера Ивана Пырьева «Испытание верности», 1954 год. Варя Лутонина — актриса Нина Гребешкова, Игорь Варенцов — артист Олег Голубицкий
Кадр из фильма режиссера Ивана Пырьева «Испытание верности», 1954 год. Варя Лутонина — актриса Нина Гребешкова, Игорь Варенцов — артист Олег Голубицкий
Фото: РИА Новости
Нина Гребешкова в фильме «12 стульев»
Нина Гребешкова в фильме «12 стульев»
Фото: Mosfilm/Legion Media
Нина Гребешкова и Михаил Пуговкин в фильме «Не может быть!»
Нина Гребешкова и Михаил Пуговкин в фильме «Не может быть!»
Фото: Mosfilm/Legion Media
Актриса Нина Гребешкова и актер Юрий Никулин на съемках кинофильма «Бриллиантовая рука»
Актриса Нина Гребешкова и актер Юрий Никулин на съемках кинофильма «Бриллиантовая рука»
Фото: Global Look Press
Нина Гребешкова в фильме «Муму»
Нина Гребешкова в фильме «Муму»
Фото: Mosfilm/Legion Media
Нина Гребешкова в фильме «Испытание верности»
Нина Гребешкова в фильме «Испытание верности»
Фото: Mosfilm/Legion Media
Нина Гребешкова и Леонид Гайдай
Нина Гребешкова и Леонид Гайдай
Фото: Persona Stars/Legion Media
Нина Гребешкова в фильме «Опасно для жизни»
Нина Гребешкова в фильме «Опасно для жизни»
Фото: Mosfilm/Legion Media
Нина Гребешкова и Ольга Будина на съемках фильма «Железнодорожный романс»
Нина Гребешкова и Ольга Будина на съемках фильма «Железнодорожный романс»
Фото: PhotoXpress.ru/Legion Media
Актер Дмитрий Харатьян и вдова режиссера актриса Нина Гребешкова на творческом вечере «Гайдай всегда Гайдай!» к 90-летию режиссера Леонида Гайдая
Актер Дмитрий Харатьян и вдова режиссера актриса Нина Гребешкова на творческом вечере «Гайдай всегда Гайдай!» к 90-летию режиссера Леонида Гайдая
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Вдова режиссера актриса Нина Гребешкова и актер Дмитрий Харатьян на церемонии открытия мемориальной доски кинорежиссеру Леониду Гайдаю
Вдова режиссера актриса Нина Гребешкова и актер Дмитрий Харатьян на церемонии открытия мемориальной доски кинорежиссеру Леониду Гайдаю
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Прощание с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Прощание с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Прощание с балетмейстером Юрием Григоровичем в Москве
Прощание с балетмейстером Юрием Григоровичем в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Экс-солист Большого театра Семен Кауфман на церемонии прощания с балетмейстером Юрием Григоровичем в Москве
Экс-солист Большого театра Семен Кауфман на церемонии прощания с балетмейстером Юрием Григоровичем в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Прощание с балетмейстером Юрием Григоровичем в Москве
Прощание с балетмейстером Юрием Григоровичем в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Венок от Театра классического балета Н. Касаткиной и В. Василева
Венок от Театра классического балета Н. Касаткиной и В. Василева
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Экс-солист балета Большого театра, антрепренер, актер, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда на прощании с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Экс-солист балета Большого театра, антрепренер, актер, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда на прощании с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Гроб с телом балетмейстера Большого театра Юрия Григоровича во время церемонии прощания на Исторической сцене Большого театра
Гроб с телом балетмейстера Большого театра Юрия Григоровича во время церемонии прощания на Исторической сцене Большого театра
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Прощание с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Прощание с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Артист балета, премьер Большого театра Владислав Лантратов (в центре) на прощании с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Артист балета, премьер Большого театра Владислав Лантратов (в центре) на прощании с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Фото: Андрей Любимов /РБК/NEWS.ru
Прощание с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Прощание с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Фото: Андрей Любимов /РБК/NEWS.ru
Венок от президента РФ
Венок от президента РФ
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Артист балета, педагог и хореограф Азарий Плисецкий во время прощания с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Артист балета, педагог и хореограф Азарий Плисецкий во время прощания с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Фото: Андрей Любимов /РБК/NEWS.ru
Артистка балета, танцовщица Анастасия Волочкова на прощании с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Артистка балета, танцовщица Анастасия Волочкова на прощании с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Артист балета, премьер Большого театра Денис Родькин во время прощания с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Артист балета, премьер Большого театра Денис Родькин во время прощания с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Фото: Андрей Любимов /РБК/NEWS.ru
Исполняющий обязанности ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе во время прощания с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Исполняющий обязанности ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе во время прощания с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Фото: Андрей Любимов /РБК/NEWS.ru
Прощание с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Прощание с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Артист балета, хореограф Борис Акимов на прощании с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Артист балета, хореограф Борис Акимов на прощании с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Фото: Андрей Любимов /РБК/NEWS.ru
Артистка балета, танцовщица Анастасия Волочкова на прощании с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Артистка балета, танцовщица Анастасия Волочкова на прощании с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Фото: Андрей Любимов /РБК/NEWS.ru
Художественный руководитель — директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев на прощании с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Художественный руководитель — директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев на прощании с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Фото: Андрей Любимов /РБК/NEWS.ru
Артистка балета, танцовщица Анастасия Волочкова на прощании с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Артистка балета, танцовщица Анастасия Волочкова на прощании с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Фото: Андрей Любимов /РБК/NEWS.ru
Прощание с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Прощание с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Фото: Андрей Любимов /РБК/NEWS.ru
Искусствовед, журналист Андрей Золотов на прощании с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Искусствовед, журналист Андрей Золотов на прощании с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Фото: Андрей Любимов /РБК/NEWS.ru
Артистка балета, танцовщица Анастасия Волочкова на прощании с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Артистка балета, танцовщица Анастасия Волочкова на прощании с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Фото: Андрей Любимов /РБК/NEWS.ru
Исполняющий обязанности ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе во время прощания с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Исполняющий обязанности ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе во время прощания с хореографом народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра
Фото: Андрей Любимов /РБК/NEWS.ru
Вынос гроба с телом хореографа народного артиста СССР Юрия Григоровича из здания Большого театра
Вынос гроба с телом хореографа народного артиста СССР Юрия Григоровича из здания Большого театра
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Вынос гроба с телом хореографа народного артиста СССР Юрия Григоровича из здания Большого театра
Вынос гроба с телом хореографа народного артиста СССР Юрия Григоровича из здания Большого театра
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Вынос гроба с телом хореографа народного артиста СССР Юрия Григоровича из здания Большого театра
Вынос гроба с телом хореографа народного артиста СССР Юрия Григоровича из здания Большого театра
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Церемония прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Церемония прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Церемония прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Продюсер и директор киношколы Александра Митты Геннадий Иванов на церемонии прощания с режиссером в Центральном доме литераторов в Москве
Продюсер и директор киношколы Александра Митты Геннадий Иванов на церемонии прощания с режиссером в Центральном доме литераторов в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Церемония прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер Никита Высоцкий на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер Никита Высоцкий на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Михаил Миндлин на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Михаил Миндлин на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Киноактер, кинорежиссер и сценарист Александр Карпиловский на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Киноактер, кинорежиссер и сценарист Александр Карпиловский на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Юлия Жженова на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Актриса Юлия Жженова на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Церемония прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Церемония прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Рок-музыкант, певец, поэт и композитор Гарик Сукачев на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Рок-музыкант, певец, поэт и композитор Гарик Сукачев на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Татьяна Тарасова на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Татьяна Тарасова на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актер, режиссер, продюсер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Алексей Агранович на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Актер, режиссер, продюсер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Алексей Агранович на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер и педагог Михаил Горевой на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер и педагог Михаил Горевой на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Татьяна Тарасова на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Татьяна Тарасова на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Кинорежиссер и сценарист Николай Лебедев на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Кинорежиссер и сценарист Николай Лебедев на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Церемония прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Церемония прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Церемония прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сценарист Зоя Кудря на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Сценарист Зоя Кудря на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Кинорежиссер Александр Касаткин на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Кинорежиссер Александр Касаткин на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Продюсер и сценарист Борис Машковцев на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Продюсер и сценарист Борис Машковцев на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сын Александра Митты Евгений Митта на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Сын Александра Митты Евгений Митта на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Церемония прощания с Народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном Доме литераторов в Москве
Церемония прощания с Народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном Доме литераторов в Москве
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Дизайнер, художник по костюмам Оксана Ярмольник на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Дизайнер, художник по костюмам Оксана Ярмольник на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с Народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном Доме литераторов в Москве
Церемония прощания с Народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном Доме литераторов в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сын Александра Митты Евгений Митта на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Сын Александра Митты Евгений Митта на церемонии прощания с народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном доме литераторов в Москве
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Церемония прощания с Народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном Доме литераторов в Москве
Церемония прощания с Народным артистом РФ, режиссером Александром Миттой в Центральном Доме литераторов в Москве
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге
Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге
Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Анастасия Мельникова на церемонии прощания с актером Иваном Краско
Актриса Анастасия Мельникова на церемонии прощания с актером Иваном Краско
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге
Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге
Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге
Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге
Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге
Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Наталья Чечина на церемонии прощания с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге
Наталья Чечина на церемонии прощания с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вячеслав Смородинов (бывший директор Ивана Краско) на церемонии прощания
Вячеслав Смородинов (бывший директор Ивана Краско) на церемонии прощания
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дарья Пашкова (сиделка Ивана Краско) на церемонии прощания с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге
Дарья Пашкова (сиделка Ивана Краско) на церемонии прощания с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вячеслав Смородинов (бывший директор Ивана Краско) на церемонии прощания с актером Иваном Краско
Вячеслав Смородинов (бывший директор Ивана Краско) на церемонии прощания с актером Иваном Краско
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Анастасия Мельникова на церемонии прощания с актером Иваном Краско
Актриса Анастасия Мельникова на церемонии прощания с актером Иваном Краско
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Наталья Вяль с сыном на церемонии прощания с актером Иваном Краско
Наталья Вяль с сыном на церемонии прощания с актером Иваном Краско
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге
Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Наталья Вяль на церемонии прощания с актером Иваном Краско
Наталья Вяль на церемонии прощания с актером Иваном Краско
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дарья Пашкова (сиделка Ивана Краско) на церемонии прощания с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге
Дарья Пашкова (сиделка Ивана Краско) на церемонии прощания с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дарья Пашкова, Наталья Вяль с сыновьями Иваном и Федором на церемонии прощания с актером Иваном Краско
Дарья Пашкова, Наталья Вяль с сыновьями Иваном и Федором на церемонии прощания с актером Иваном Краско
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге
Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Константин Анисимов на церемонии прощания с актером Иваном Краско
Константин Анисимов на церемонии прощания с актером Иваном Краско
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Наталья Вяль (бывшая жена) на церемонии прощания с актером Иваном Краско
Наталья Вяль (бывшая жена) на церемонии прощания с актером Иваном Краско
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге
Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге
Прощание с народным артистом России Иваном Краско в театре им. Комиссаржевской в Петербурге
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с народным артистом России Иваном Краско
Прощание с народным артистом России Иваном Краско
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с народным артистом России Иваном Краско
Прощание с народным артистом России Иваном Краско
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с народным артистом России Иваном Краско
Прощание с народным артистом России Иваном Краско
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дарья Пашкова (сиделка Ивана Краско) на церемонии прощания с народным артистом России Иваном Краско
Дарья Пашкова (сиделка Ивана Краско) на церемонии прощания с народным артистом России Иваном Краско
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с народным артистом России Иваном Краско
Прощание с народным артистом России Иваном Краско
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с народным артистом России Иваном Краско
Прощание с народным артистом России Иваном Краско
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дарья Пашкова (сиделка Ивана Краско) на церемонии прощания с народным артистом России Иваном Краско
Дарья Пашкова (сиделка Ивана Краско) на церемонии прощания с народным артистом России Иваном Краско
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с народным артистом России Иваном Краско
Прощание с народным артистом России Иваном Краско
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с народным артистом России Иваном Краско
Прощание с народным артистом России Иваном Краско
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Прощание с народным артистом России Иваном Краско
Прощание с народным артистом России Иваном Краско
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Клаудия Кардинале в фильме «Однажды на Диком Западе»
Клаудия Кардинале в фильме «Однажды на Диком Западе»
Фото: CAP/MFS/Global Look Press
Клаудия Кардинале в фильме «8½»
Клаудия Кардинале в фильме «8½»
Фото: FilmStills.net/Global Look Press
Клаудия Кардинале
Клаудия Кардинале
Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Клаудия Кардинале и Ален Делон в фильме «Леопард»
Клаудия Кардинале и Ален Делон в фильме «Леопард»
Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Клаудия Кардинале на показе мод Fontana
Клаудия Кардинале на показе мод Fontana
Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Клаудия Кардинале
Клаудия Кардинале
Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Клаудия Кардинале
Клаудия Кардинале
Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Клаудия Кардинале
Клаудия Кардинале
Фото: CAP/NFS/Global Look Press
Клаудия Кардинале
Клаудия Кардинале
Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Актриса Клаудия Кардинале
Актриса Клаудия Кардинале
Фото: CAP/NFS/Global Look Press
Клаудия Кардинале
Клаудия Кардинале
Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Клаудия Кардинале в фильме «Тихая гора»
Клаудия Кардинале в фильме «Тихая гора»
Фото: CAP/FB/Global Look Press

Роман Попов на международном детском кинофестивале «Алые паруса» в МДЦ Артек
Роман Попов на международном детском кинофестивале «Алые паруса» в МДЦ Артек
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Роман Попов на международном детском кинофестивале «Алые паруса» в МДЦ Артек
Роман Попов на международном детском кинофестивале «Алые паруса» в МДЦ Артек
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Роман Попов на премьере фильма «Дракулов»
Роман Попов на премьере фильма «Дракулов»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса, режиссер Ирина Вилкова и актер Роман Попов на премьере фильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел. 2»
Актриса, режиссер Ирина Вилкова и актер Роман Попов на премьере фильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел. 2»
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актер Константин Костин и актер Роман Попов (слева направо) на премьере фильма «Иван Семенов — школьный переполох»
Актер Константин Костин и актер Роман Попов (слева направо) на премьере фильма «Иван Семенов — школьный переполох»
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Роман Попов с дочерью Елизаветой
Роман Попов с дочерью Елизаветой
Фото: Persona Stars/Legion Media
Резиденты Comedy Club Роман Попов и Оганес Григорян
Резиденты Comedy Club Роман Попов и Оганес Григорян
Фото: PhotoXpress.ru/Legion Media
Роман Попов на премьере анимационного фильма «Барбоскины Team»
Роман Попов на премьере анимационного фильма «Барбоскины Team»
Фото: Persona Stars/Legion Media
Роман Попов на съемках фильма «Бумеранг»
Роман Попов на съемках фильма «Бумеранг»
Фото: Persona Stars/Legion Media
Роман Попов
Роман Попов
Фото: Persona Stars/Legion Media

Церемония прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Церемония прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Фото: NEWS.ru
Актер Андрей Давыдов около Московского театра-студии народного артиста Всеволода Шиловского перед церемонией прощания со Всеволодом Шиловским
Актер Андрей Давыдов около Московского театра-студии народного артиста Всеволода Шиловского перед церемонией прощания со Всеволодом Шиловским
Фото: Сергей Булкин/ТАСС
Церемония прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Церемония прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Фото: NEWS.ru
Народный артист России Дмитрий Певцов на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Народный артист России Дмитрий Певцов на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Фото: NEWS.ru
Юрий Поляков на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Юрий Поляков на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Эммануил Виторган на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Эммануил Виторган на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Евгений Герчаков на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Евгений Герчаков на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Церемония прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Александр Устюгов на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Александр Устюгов на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актер, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Певцов во время церемонии прощания с Всеволодом Шиловским
Актер, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Певцов во время церемонии прощания с Всеволодом Шиловским
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Моника Белова на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Моника Белова на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Любовь Руденко на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Любовь Руденко на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания со Всеволодом Шиловским а Московском театре Всеволода Шиловского
Церемония прощания со Всеволодом Шиловским а Московском театре Всеволода Шиловского
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Церемония прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Церемония прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Церемония прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Главный редактор и владелец газеты «Московский комсомолец», председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев во время церемонии прощания с Всеволодом Шиловским
Главный редактор и владелец газеты «Московский комсомолец», председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев во время церемонии прощания с Всеволодом Шиловским
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Церемония прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Церемония прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Церемония прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта на Смоленском кладбище
Церемония похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта на Смоленском кладбище
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Глава Республики Алтай Андрей Турчак (справа на первом плане) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Глава Республики Алтай Андрей Турчак (справа на первом плане) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Председатель комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Юлия Киселева перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Председатель комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Юлия Киселева перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и президент Российской академии образования Ольга Васильева (слева направо) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и президент Российской академии образования Ольга Васильева (слева направо) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Директор Института социологии Российской академии наук Михаил Горшков, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Республики Алтай Андрей Турчак (слева направо) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Директор Института социологии Российской академии наук Михаил Горшков, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Республики Алтай Андрей Турчак (слева направо) перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов перед началом церемонии похорон бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Светлана Старовойт (бывшая жена) перед началом церемонии похорон Романа Старовойта
Светлана Старовойт (бывшая жена) перед началом церемонии похорон Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Полина Копылова (в центре) на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Полина Копылова (в центре) на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Дочери экс-министра транспорта РФ Старовойта Ангелина и Анастасия (справа налево на первом плане) на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Дочери экс-министра транспорта РФ Старовойта Ангелина и Анастасия (справа налево на первом плане) на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Полина Копылова на церемонии прощания перед похоронами бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Светлана Старовойт (бывшая жена) на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Светлана Старовойт (бывшая жена) на церемонии прощания перед захоронением бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Режиссер Тигран Кеосаян
Режиссер Тигран Кеосаян
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Актриса Валентина Талызина
Актриса Валентина Талызина
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Олег Стриженов
Актер Олег Стриженов
Фото: Igor Gnevashev/Global Look Press
Актриса Лариса Голубкина
Актриса Лариса Голубкина
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Режиссер Дэвид Линч
Режиссер Дэвид Линч
Фото: Waelischmiller/Sven Simon/Global Look Press
Актриса Евгения Добровольская
Актриса Евгения Добровольская
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Тренер Никита Симонян
Тренер Никита Симонян
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Певец Оззи Осборн
Певец Оззи Осборн
Фото: f84/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Певец Бедрос Киркоров
Певец Бедрос Киркоров
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Скульптор Зураб Церетели
Скульптор Зураб Церетели
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва‭»
Шахматист Борис Спасский
Шахматист Борис Спасский
Фото: Imago-images.de/Global Look Press
Рэпер Паша Техник
Рэпер Паша Техник
Фото: Социальные сети
Папа римский Франциск
Папа римский Франциск
Фото: Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press
Актриса Нина Гребешкова
Актриса Нина Гребешкова
Фото: Василий Смирнов/ТАСС
Балетмейстер Юрий Григорович
Балетмейстер Юрий Григорович
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press
Александр Митта
Александр Митта
Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press
Иван Краско
Иван Краско
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press
Актриса Клаудия Кардинале
Актриса Клаудия Кардинале
Фото: CAP/NFS/Global Look Press
Роман Попов
Роман Попов
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущий Юрий Николаев
Телеведущий Юрий Николаев
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Всеволод Шиловский во время прощания с народным артистом СССР Юрием Соломиным в Малом театре
Всеволод Шиловский во время прощания с народным артистом СССР Юрием Соломиным в Малом театре
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пианист и композитор Левон Оганезов
Пианист и композитор Левон Оганезов
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Анатолий Лобоцкий
Анатолий Лобоцкий
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Актриса Брижит Бардо
Актриса Брижит Бардо
Фото: АBeitia Archives/Global Look Press
Роман Старовойт
Роман Старовойт
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
