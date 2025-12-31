Кеосаян, Талызина, бывшие жены Ефремова: кто из звезд умер в 2025-м

В 2025 году многие артисты, которые внесли огромный вклад в культуру и искусство России, ушли из жизни. Некоторые из них скончались от продолжительных болезней, в том числе от рака. NEWS.ru вспомнил звезд, скончавшихся в 2025-м.

Евгения Добровольская

10 января умерла народная артистка России Евгения Добровольская. Тридцать три года она блистала на сцене МХТ имени Чехова в главных ролях, много снималась в фильмах и сериалах. Последний год она боролась с онкологическим заболеванием, которое обнаружили слишком поздно, когда уже образовались метастазы. Добровольская сильно похудела, но продолжала работать и скрывала от окружающих болезнь. Последние два месяца Евгения провела в хосписе.

Прощание с Добровольской прошло в МХТ им. Чехова. Ее похоронили на Троекуровском кладбище, могила артистки находится недалеко от участка Анастасии Заворотнюк. Один из мужей Добровольской (актриса трижды была замужем. — NEWS.ru) Михаил Ефремов не смог быть на похоронах: в то время он еще отбывал срок в колонии.

Олег Стриженов

9 февраля в возрасте 95 лет умер народный артист СССР Олег Стриженов. Он стал кумиром публики в 1955 году после выхода фильма «Овод». В советском кинематографе за ним закрепилось амплуа романтического героя. Самые известные фильмы с ним: «Сорок первый», «Белые ночи», «Хождение за три моря», «Звезда пленительного счастья».

Олег Стриженов Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В свои 95 лет актер был в трезвом уме и твердой памяти, он умер от осложнений после ишемического инсульта. Родственники Стриженова отменили гражданскую панихиду, по их словам, он не хотел публичного прощания. Его отпели в храме Святителя Николая Чудотворца на Трех горах и похоронили на Троекуровском кладбище рядом с известными артистами.

Бедрос Киркоров

18 марта умер певец, народный артист РФ, отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров. За несколько месяцев до смерти он попал в больницу с двусторонней пневмонией. Причиной смерти стали осложнения после заболевания.

Бедроса Киркорова отпевали в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. Его сын Филипп Киркоров прервал гастроли, чтобы приехать проститься с отцом. Внуки Бедроса — Мартин и Алла-Виктория — также были на прощании. Гражданская церемония проходила в большом зале Троекуровского кладбища. Такие знаменитости, как Анита Цой, Игорь Крутой, Иосиф Пригожин и Валерия, Яна Рудковская, Григорий Лепс, Сергей Лазарев и другие приехали проститься с артистом.

Филипп Киркоров сказал трогательную речь, он признался, что родители — это два крыла, со смертью Бедроса он лишился второго и остался без крыльев. Внучка Бедроса Киркорова Алла-Виктория не сдерживала слез. На церемонии прозвучала песня Quarda che luna в исполнении Бедроса, с которой он стал известен в 70-е годы.

Бедрос Киркоров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лариса Голубкина

22 марта на 86-м году жизни умерла актриса театра и кино, вдова Андрея Миронова Лариса Голубкина. Она дебютировала на экранах в 1962 году, сыграв главную роль в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», после этого снялась в фильмах «Дайте жалобную книгу», «Небесные ласточки», «Зигзаг удачи». В 1977 году Голубкина вышла замуж за актера Андрея Миронова и родила от него дочь Марию.

В 2014-м у Голубкиной выявили макроглобулинемию Вальденстрема. Последние годы она жила в медицинском пансионате в Подмосковье.

Паша Техник

Смерть и похороны рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) стали одним из самых громких событий весны. Павел умер 5 апреля в больнице на Пхукете после передозировки наркотиками. Его друзья, с которыми он проводил время, не сразу вызвали ему медицинскую помощь. Тело Техника перевезли в Москву, и 11 апреля в храме Петра и Павла в его родном Лефортово прошло отпевание.

Паша Техник Фото: Социальные сети

Проститься с Павлом к церкви пришли порядка 15 тысяч его фанатов. Поклонники скандировали имя Техника, залезали на деревья и крыши домов, разрисовали окрестности граффити и чуть не раскачали церковь. У гроба Техника случилось несколько потасовок. Многие музыкальные критики весьма скептически относятся к творческому наследию рэпера. Он стал символом андеграунда, его считают талантливым артистом, не справившимся с зависимостью.

Зураб Церетели

22 апреля на 92-м году жизни скончался самый известный российский скульптор, художник-монументалист и президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Расцвет его творчества пришелся на период, когда мэром Москвы был Юрий Лужков. Его скульптуры часто критиковали, и они вызывали неоднозначную реакцию.

Самые известные его работы — памятник Петру I на Москве-реке, монумент Победы и статуя Георгия Победоносца на Поклонной горе, монумент «Дружба навеки» в честь 200-летия воссоединения Грузии с Россией, памятник Шарлю де Голлю. Церетели оставил более 5000 произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства и огромное состояние, которое оценивается в $2 миллиарда.

Юрий Григорович

19 мая в возрасте 98 лет умер народный артист, хореограф Юрий Григорович. Он оставил большой вклад в мировой балет. Григорович известен как постановщик таких балетных спектаклей, как «Спартак», «Иван Грозный», «Лебединое озеро», «Спящая красавица». «Щелкунчик» в постановке Юрия Николаевича — мировой хит. Всю жизнь он был женат на Майе Плисецкой, которая ушла из жизни в 2015 году. Ее смерть стала для него невосполнимой потерей.

Хореограф-постановщик Юрий Григорович во время генеральной репетиции балета «Тщетная предосторожность» в Государственном академическом Большом театре России, 2009 г. Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Последние годы Юрий Григорович жил в частном пансионате. Причиной его смерти стали осложнения после двусторонней пневмонии.

Валентина Талызина

21 июня скончалась народная артистка РСФСР Валентина Талызина. Больше 65 лет она играла ведущие роли в театре имени Моссовета, снималась в фильмах. Миллионам зрителей хорошо знаком ее голос: Талызина озвучила маму Дяди Федора в мультфильмах о Простоквашино и героиню Барбары Брыльска в «Иронии судьбы».

На прощании с Талызиной были дочь Ксения и внучка Анастасия, которые пошли по ее стопам и стали актрисами. Девушка очень похожа на свою бабушку, именно ей Валентина Талызина оставила свое наследство. Актрису похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с матерью.

Иван Краско

9 августа в Санкт-Петербурге умер на 95-м оду жизни патриарх петербургской сцены, народный артист РФ Иван Краско. Он больше полувека служил в Театре имени Комиссаржевской, снялся в десятках фильмов и сериалов, в Северной столице его называли «дядя Ваня».

Иван Краско также был известен своей бурной личной жизнью. Он был женат четыре раза, в последний раз женился в 85 лет на своей 25-летней студентке Наталье, но этот брак просуществовал недолго. Его сиделка Дарья была рядом с Краско, она ездила с ним на телепередачи. Дарья была в плохих отношениях с родными Краско, они предъявляли друг другу обвинения. Народного артиста похоронили на кладбище в поселке Комарово в Санкт-Петербурге рядом с могилой его сына, актера Андрея Краско.

Тигран Кеосаян

26 сентября не стало режиссера, телеведущего, продюсера Тиграна Кеосаяна. Тигран пошел по стопам своего отца, режиссера, снявшего фильм «Неуловимые мстители» Эдмонда Кеосаяна. Он окончил ВГИК, его однокурсником и другом был Федор Бондарчук. В 90-х Кеосаян снимал клипы для российских поп-исполнителей. Позже он выпустил фильм «Ландыш серебристый», комедию «Бедная Саша» и сериал «Мужская работа».

Режиссер Тигран Кеосаян во время премьеры своего фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!» в концертном зале «Зарядье» в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

С 2007 года Кеосаян работал телеведущим и вел программу «Международная пилорама». В первый раз он был женат на актрисе Алене Хмельницкой. Второй его супругой стала журналист Маргарита Симоньян.

В январе 2025-го после проблем с сердцем Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. В ней он провел девять месяцев, так и не придя в сознание.

Юрий Николаев

4 ноября на 77-м году жизни скончался телеведущий Юрий Николаев. Вся страна знала его как ведущего программы «Утренняя почта», создателя и ведущего шоу детских талантов «Утренняя звезда». Николаев дал путевку в жизнь многим артистам: Юлии Началовой, Сергею Лазареву, Пелагее, Юлии Волковой, Лене Катиной, Заре и другим.

Всю жизнь Юрий Николаев прожил с женой Элеонорой. Она была с ним в самые трудные минуты, спасла его от алкогольной зависимости, но супруги не смогли стать родителями. Они заботились о племянниках Николаева.

В последние годы он страдал онкологическим заболеванием, он очень не любил больницы и не прекращал курить. Телеведущего похоронили на Троекуровском кладбище. Среди гостей прощания были его коллеги и друзья: Константин Эрнст, Валдис Пельш, Леонид Ярмольник, Юрий Антонов и многие другие.

Ксения Качалина

Актриса кино, бывшая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина умерла 24 ноября. Последние дни она не выходила на связь, Ефремов нашел экс-супругу на кровати в трупных пятнах. Последние годы Ксения Качалина сильно пила, вела антисоциальный образ жизни.

Ксения Качалина, 2001 г. Фото: Крымский Константин/ТАСС

Качалина блестяще дебютировала в фильме Рубинчика «Нелюбовь» в 1991 году. После этого она активно снималась: в «Дикой любви», ставшей лидером проката на Украине, в «Трех сестрах» Сергея Соловьева, в фильме «Над темной водой» Дмитрия Месхиева. В 2004 году Качалина вышла замуж за актера Михаила Ефремова, они вместе злоупотребляли алкоголем. После развода с ним ее жизнь пошла по наклонной. Ефремов забрал у жены дочь Анну-Марию, которую она избивала.

Качалина не работала, жила на деньги, которые ей давал бывший муж, общалась с маргиналами. Близкие актрисы засекретили ее похороны. Тело актрисы кремировали и перевезли прах в Саратов, на ее родину.

