Поддержка Израиля, страх мыть туалеты в США, отец: как живет Мария Машкова

Актриса Мария Машкова поддержала Израиль после начала военной операции против Ирана. Что известно о карьере и личной жизни артистки за рубежом?

Почему Машкова уехала из России

Мария Машкова в марте 2022 года осудила проведение спецоперации, назвав происходящее «немыслимым», и уехала в США.

Народный артист РФ Владимир Машков призвал дочь «быть хорошей россиянкой и попросить прощения за предательство». Она в ответ пожелала отцу, поддерживающему СВО, «оказаться на скамье подсудимых трибунала в Гааге».

«После того разговора мы больше не общались. Я отпустила, приняла и сохранила любовь, но каждое публичное появление отца доставляет мне физическую боль», — признавалась Машкова.

В ноябре 2023 года артистка сообщила в соцсетях, что получила американский паспорт, что спровоцировало волну слухов о ее отказе от отчества.

«И украинские, и российские СМИ со всех сторон обсосали тему моего отказа от отчества. А в американском паспорте просто нет такой графы. Я — дочь своего отца со всеми предполагаемыми в этой связи обстоятельствами. Я — Маша Машкова. Ей и останусь. Как бы это ни дергало мою украинскую аудиторию, которая ненавидит отца или россиян, проклинающих меня», — заявила она.

Чем сейчас занимается Машкова

Мария Машкова и её муж Александр Слободяник Фото: Социальные сети Мария Машкова и её муж Александр Слободяник Фото: Социальные сети

Мария Машкова после переезда в США сосредоточилась на карьере в Голливуде, однако с 2024 года кинопремьер с ней не выходило. Сейчас артистка гастролирует по Европе со спектаклем «Иностранка».

В интервью актриса признавалась, что у нее есть страхи из-за эмиграции.

«Я мать, взрослая женщина, на мне большая семья. Рядом, понятное дело, муж, это очень важно. Но мне очень страшно, что сбудутся все предсказания журналистов, которые остались в России и пишут, что я буду мыть туалеты. Страшно, что зачахну здесь и у меня ничего не получится», — говорила она.

Машкова вместе с супругом — сыном заслуженного артиста РСФСР Александра Слободяника пианистом и актером Александром Слободяником — младшим и их двумя детьми проживает в Лос-Анджелесе. По словам артистки, иногда, когда ей приходиться платить за квартиру, она завидует бездомным.

«Я живу в одной из самых дорогих стран мира — Америке. В самом дорогом ее городе — Лос-Анджелесе. Ну вот, представьте, значит, наскребаю я в конце месяца эти деньги с большим трудом и надеждой, что в следующем месяце-то мне ну точно повезет. С десятью баксами выхожу на улицу из подъезда подышать, чтобы не накрыла паническая атака, а там палатка с бездомным, который никому ничего не платит, и ему классно. И хочется сказать: „Подвинься, бро, я тоже так хочу“», — заявила она во время своего спектакля «Иностранка».

Как Машкова отреагировала на операцию против Ирана

Мария Машкова после начала военной операции США и Израиля против Ирана поддержала израильские удары. До официального подтверждения гибели Верховного лидера Ирана Али Хаменеи артистка выразила надежду, что соответствующие сообщения подтвердятся.

Мария Машкова Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Дорогой Израиль! Сил! Слежу за новостями и очень надеюсь, что слухи о смерти Хаменеи подтвердятся. <…> Людям Израиля — моя любовь и вера, что мы скоро встретимся», — написала она в соцсетях.

