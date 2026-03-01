Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 22:12

В Иране оценили последствия ударов США и Израиля

Глава МИД Арагчи: удары США и Израиля не подорвали военные способности Ирана

Флаг Ирана Флаг Ирана Фото: Global Look Press
Недавние удары со стороны США и Израиля не смогли подорвать военный потенциал Тегерана, написал в социальной сети Х глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи. По его словам, теперь именно Исламская Республика обладает инициативой и будет определять временные рамки завершения конфликта.

Бомбардировки нашей столицы никак не влияют на нашу способность продолжать войну. Многоуровневая децентрализованная оборона позволяет нам самим определять, когда и как закончится война, — подчеркнул министр.

В своем заявлении Арагчи указал, что Тегеран на протяжении двух десятилетий тщательно анализировал военные неудачи американской армии в соседних странах. Выстроенная система обороны позволяет компенсировать последствия бомбардировок и сохранять контроль над ситуацией.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Соединенные Штаты столкнутся с бессмысленными потерями среди военных во время операции против Ирана. Он раскритиковал действия Вашингтона в Исламской Республике, назвав их «войной по собственному выбору».

1 марта новый иранский аятолла Насер Макарем Ширази официально объявил джихад против США и Израиля. Он призвал мусульманский мир к бескомпромиссному сопротивлению после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.



