Кидаю семена в снег под финал зимы — каждое лето любуюсь белоснежным кружевом без рассады и хлопот. Маргаритка «Хабанера вайт» — это изысканный многолетник, который поражает своей утонченной красотой и невероятной выносливостью. Её крупные махровые соцветия с изящно рассечёнными, будто кружевными лепестками напоминают роскошные белоснежные помпоны, парящие над ярко-зеленой листвой. Каждый цветок — настоящее произведение искусства, достойное кисти художника.

Посеянные под зиму семена проходят естественную стратификацию и весной дружно всходят, даря крепкие, закалённые растения, которые зацветают уже в первый год. Маргаритка цветёт с мая до осени, выдерживая даже возвратные заморозки и не требуя практически никакого ухода. Она идеально подходит для бордюров, переднего плана клумб и контейнеров, привнося в сад нотки аристократичной нежности.

Подарите себе это белоснежное кружево — и каждое лето ваш сад будет утопать в изысканном цветении, даря ощущение чистоты и гармонии.

