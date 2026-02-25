Дом затопило из-за таяния снега в российском городе

В Калининграде многоквартирный дом на Крымском проезде пострадал от подтопления, вызванного активным таянием снега на крыше, сообщил Telegram-канал Amber Mash. Талые воды проникли сквозь кровлю и дошли до фундамента здания.

Судя по кадрам с места происшествия, вода стекает по шахте лифта и заливает расположенный в доме паркинг. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие выходные, 28 февраля и 1 марта, воздух в городе прогреется до плюс семи градусов, что может усугубить ситуацию.

Ранее десятки домов на Сицилии оказались на краю обрыва после обрушения четырехкилометрового участка утеса во время шторма. Так, в городе Нишеми провели экстренную эвакуацию около тысячи местных жителей.

До этого сильные зимние бури, ледяные дожди и снегопады, бушующие в Афганистане, привели к гибели 61 человека и ранению еще 110 жителей. По данным национального Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (ANDMA), стихия затронула сразу несколько провинций страны.