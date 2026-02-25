Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 18:24

Россиянин запер женщину и четырех ее детей в горящем доме из-за неприязни

В Саратовской области мужчину осудили за покушение на женщину и ее детей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Житель города Вольска в Саратовской области совершил покушение на сожительницу и четырех ее детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчина попытался сжечь их заживо из-за неприязни. Фигуранта признали виновным в попытке покушения, его приговорили к 10 годам колонии.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «в», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, с особой жестокостью), — говорится в заявлении.

Уточняется, что нападение на женщину и детей произошло марте прошлого года. Мужчина поджег входную дверь в тамбур квартиры деревянного дома. Кроме того, он пытался помешать эвакуации жильцов, заблокировав дверь деревянным брусом.

К счастью, на место пожара оперативно прибыли сотрудники МЧС. Они потушили возгорание и спасли жильцов из огня.

Ранее в Пушкине 51-летний Владимир Костылев поджег автомобиль своего оппонента спустя месяц после дорожного конфликта. Mercedes-Benz стоимостью 2,5 млн рублей сгорел дотла на улице Вячеслава Шишкова.

Вольск
Саратовская область
покушения
поджоги
пожары
огонь
возгорания
колонии
приговоры
тюрьмы
