19 марта 2026 в 07:15

Юрист объяснил, в каком случае поход в караоке может закончиться штрафом

Юрист Салкин: за исполнение экстремистских песен в караоке грозит штраф

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россиянам грозит административный штраф за исполнение в караоке песен из списка экстремистских материалов, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, ответственность наступает только в том случае, если пение носило публичный характер и было доступно неограниченному кругу лиц.

Если в караоке человек выбирает песню, включенную в федеральный список экстремистских материалов, возможна административная ответственность за распространение экстремистских материалов. Для граждан штраф доходит до 3 тыс. рублей либо предусмотрен арест до 15 суток. Другое дело, что караоке может предоставить помещение в аренду и оборудование, а контроль за выбором песни оставить посетителю. Если это исполнение будет в приватной комнате, то нарушения не последует, так как для самого себя можно петь любые песни, главное — не делать это публично. Частная компания друзей неограниченным кругом лиц не является, поэтому на междусобойчике такое исполнение не повлечет ответственности, — пояснил Салкин.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что за громкую игру на гитаре дома в тихие часы предусмотрен штраф в размере 3 тыс. рублей. По его словам, если нарушение носит систематический характер, сумма взыскания увеличивается до 4 тыс. рублей.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

