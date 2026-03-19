Юрист объяснил, в каком случае поход в караоке может закончиться штрафом

Россиянам грозит административный штраф за исполнение в караоке песен из списка экстремистских материалов, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, ответственность наступает только в том случае, если пение носило публичный характер и было доступно неограниченному кругу лиц.

Если в караоке человек выбирает песню, включенную в федеральный список экстремистских материалов, возможна административная ответственность за распространение экстремистских материалов. Для граждан штраф доходит до 3 тыс. рублей либо предусмотрен арест до 15 суток. Другое дело, что караоке может предоставить помещение в аренду и оборудование, а контроль за выбором песни оставить посетителю. Если это исполнение будет в приватной комнате, то нарушения не последует, так как для самого себя можно петь любые песни, главное — не делать это публично. Частная компания друзей неограниченным кругом лиц не является, поэтому на междусобойчике такое исполнение не повлечет ответственности, — пояснил Салкин.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что за громкую игру на гитаре дома в тихие часы предусмотрен штраф в размере 3 тыс. рублей. По его словам, если нарушение носит систематический характер, сумма взыскания увеличивается до 4 тыс. рублей.