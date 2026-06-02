Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

После долгого, тяжелого дня совсем не хочется готовить? Не беда! Не стоит перебиваться бутербродами или чем попало. Мы собрали 3 рецепта для ужина на скорую руку на любой вкус: от пасты с тунцом до омлета с творогом.

Паста с тунцом и шпинатом (15 минут)

Этот быстрый ужин из простых продуктов требует минимум времени и задействует одну сковороду и кастрюлю. А значит, после готовки не придется мыть гору посуды. Идеально, когда гости уже в пути или вы очень голодны.

Ингредиенты:

паста (спагетти) — 200 г;

тунец консервированный в собственном соку — 150 г;

шпинат свежий — 80 г;

чеснок — 1 зубчик (5 г);

оливковое масло — 10 г;

соль, перец — по вкусу.

Поставьте воду для пасты. На сковороде разогрейте масло с чесноком (1 минута). Добавьте шпинат, помешивайте 2 минуты до уменьшения объема. Всыпьте тунца (разомните вилкой) и прогрейте 1 минуту. Отварите пасту на минуту меньше указанного на упаковке. Переложите пасту в сковороду, добавьте 50 мл воды из-под пасты, перемешайте и готовьте 1 минуту.

Паста с тунцом и шпинатом: простой рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Калорийность на 100 г: 165 ккал.

Полезные свойства: тунец дает легкоусвояемый белок и омега-3; шпинат богат железом и магнием для успокоения нервной системы и хорошего самочувствия.

Рис с курицей и замороженными овощами (20 минут)

Классический быстрый и легкий ужин, который никогда не надоедает. Замороженные овощи работают не хуже свежих, при этом позволяя сэкономить время.

Ингредиенты:

куриное филе — 250 г;

рис круглозерный — 150 г;

смесь мексиканская (кукуруза, горошек, морковь, фасоль) замороженная — 200 г;

соевый соус — 20 мл;

растительное масло — 10 г;

вода — 300 мл.

Рис промойте до прозрачной воды. Курицу нарежьте кубиками 2 см, жарьте на масле 4 минуты на сильном огне. Добавьте замороженные овощи (не размораживая), жарьте 3 минуты. Всыпьте рис, залейте водой и соевым соусом. Накройте крышкой, убавьте огонь до минимума, готовьте 12 минут. Не мешайте. Выключите, оставьте на 3 минуты настаиваться.

Калорийность на 100 г: 145 ккал.

Полезные свойства: курица — источник селена и витаминов группы B; овощи дают клетчатку и обеспечивают сытость без тяжести в желудке.

Рис с курицей и замороженными овощами: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Омлет с творогом и зеленью в сковороде (10 минут)

Этот ужин на скорую руку похож на сырную запеканку, но готовится в пять раз быстрее. Белки и жиры дают долгую энергию без скачков сахара.

Ингредиенты:

яйца (крупные) — 3 шт. (около 150 г);

творог 5% — 120 г;

укроп свежий — 10 г;

соль — 2 г;

сливочное масло — 10 г.

Яйца взбейте вилкой с солью до однородности. Добавьте творог и мелко рубленный укроп, перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Вылейте смесь, разровняйте. Жарьте на среднем огне 3 минуты под крышкой. Переверните лопаткой (омлет плотный, не развалится) и жарьте без крышки еще 2 минуты.

Калорийность на 100 г: 178 ккал.

Полезные свойства: творог содержит казеин для восстановления мышц; яйца — рекордсмены по холину, который нужен мозгу и памяти.

