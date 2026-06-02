Ветеран ЦСКА усомнился в правильности назначения Игдисамова

ЦСКА нужен тренер, который знает, как выигрывать во взрослом футболе, заявил NEWS.ru экс-нападающий армейцев Валерий Масалитин, комментируя назначение Дмитрия Игдисамова. Ветеран красно-синих считает, что после нескольких неудач на специалиста могут начать оказывать большое давление.

Помимо плюсов, есть и минусы. Нужен тренер, который знает, как выигрывать конкретно во взрослом футболе. Хочет расти, но при этом уже добился определенных результатов. Тот же [Игорь] Акинфеев старше Игдисамова. Как тренер будет находить язык? Одно дело, когда молодежь тебе в рот смотрит и ты имеешь влияние и авторитет, а тут его надо будет завоевывать. Два-три поражения подряд — как он будет выходить под свист трибун? Вопросы от прессы и так далее, — сказал Масалитин.

Игдисамов подписал контракт с ЦСКА на два года с возможностью продления еще на два. В завершившемся сезоне он был исполняющим обязанности тренера. Под его руководством ЦСКА одержал две победы в РПЛ, а также уступил «Спартаку» в финале Пути регионов Кубка России.

Ранее экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что ЦСКА должен приглашать именитых и известных специалистов. Так он отреагировал на назначение 39-летнего Дмитрия Игдисамова главным тренером армейцев. По мнению Мостового, в такой клуб «нельзя приглашать кого попало».