Песков: слова Путина о новом качестве конфликта связаны с атакой на Старобельск

Киев сознательно идет на бесчеловечные теракты против мирного населения, в том числе против детей, что создает совершенно иную парадигму, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля объяснил слова главы государства Владимира Путина о том, что Украина сама решила придать конфликту новое качество, атаковав колледж в Старобельске. Песков подчеркнул, что речь идет не о случайных или неизбежных потерях, а о целенаправленных действиях, которые выходят за рамки любых возможных оправданий, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Дело в том, что в Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным и околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. Киевский режим об этом прекрасно знал и уничтожал колледж, зная это, абсолютно намеренно. Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорят технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено, и об этом публично говорилось, — сказал представитель Кремля.

Если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности террористические акты в отношении мирного населения и детей, это и есть совсем другая парадигма, добавил Песков.

Ранее, выступая на совещании по расследованию удара по Старобельску, Путин заявил о необходимости заслуженного наказания для всех причастных к инциденту. Глава государства подчеркнул, что ответственность в данном случае должна носить неотвратимый характер.

