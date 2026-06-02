МИД заявил о росте террористической угрозы в Черном море со стороны Киева Захарова: РФ беспокоит эскалация террористической активности Киева в Черном море

Россия выражает обеспокоенность заметной эскалацией террористической активности со стороны Киева в Черном море, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку на турецкое судно вечером 28 мая, в котором Украина обвинила Россию. По ее словам, которые приведены на сайте ведомства, это ведет к ухудшению условий и росту рисков для гражданского судоходства в регионе.

Обеспокоены заметной эскалацией киевским режимом террористической активности в Черном море, что ведет к ухудшению условий и росту рисков для гражданского судоходства, — сказала Захарова.

В Москве исходят из того, что устранение любых угроз безопасности в Черном море остается одним из важнейших элементов комплексного урегулирования кризиса вокруг Украины. При этом в МИД обращают внимание на характерную тенденцию: ВСУ совершают «бандитские налеты» на суда с помощью безэкипажных катеров или беспилотников, а затем пытаются возложить ответственность на Россию.

Ранее пресс-служба МИД Турции сообщала, что беспилотник атаковал судно турецкого владельца в Черном море. В результате нападения двое членов экипажа получили легкие ранения. Анкара выразила обеспокоенность эскалацией в регионе.