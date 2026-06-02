Число банков в России к концу года может опуститься ниже 300

Число банков в России уже к концу 2026 года может опуститься ниже 300, заявила ТАСС генеральный директор — председатель правления рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова. Она отметила, что уход 5–10 кредитных организаций в год является вполне приемлемым.

С начала 2026 года рынок покинули пять кредитных организаций, три из которых были присоединены к материнским структурам. Мы ожидаем, что уже к концу этого года число банков может опуститься ниже 300, — указала Чекурова.

По ее словам, масштабная расчистка сектора уже завершена, сейчас отзывы лицензий носят точечный характер. Последние годы показали исключительную роль небольших периферийных банков для экономики, а высокая ключевая ставка отложила проблему «уставших собственников».

При этом Чекурова подчеркнула, что тысяча банков российской экономике не нужна и в ближайшие годы число банковских лицензий продолжит снижаться к отметке в 270–280. По данным Центробанка, на 1 мая 2026 года в России работали 302 банка и 55 небанковских кредитных организаций.

Ранее главный экономист Института экономики роста имени П. А. Столыпина Борис Копейкин заявил, что для увеличения объема инвестиций в экономику России необходимо повысить привлекательность долгосрочных вкладов. Он отметил, что рублевые вклады по‑прежнему обеспечивают значительную доходность.