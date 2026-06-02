Вооруженные силы России поразили три территориальных центра комплектования в Киеве

Вооруженные силы России поразили три территориальных центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в Киеве, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Атака стала ответом на террористический акт ВСУ в Старобельске Луганской Народной Республики, где в результате нескольких волн ударов БПЛА по колледжу погиб 21 воспитанник и еще 42 человека получили ранения.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что поддерживаемые президентом Украины Владимиром Зеленским военкоматы превратились в «охотников на людей» и орудие геноцида населения. По его словам, эти учреждения полностью укомплектованы «неонацистскими отморозками».

До этого депутат Верховной рады Георгий Мазурашу сообщил, что сотрудники территориальных центров комплектования на Украине зарабатывают около $1 млн (71,6 млн рублей) в сутки на взятках. Он охарактеризовал действия сотрудников ТЦК как издевательство соотечественников над соотечественниками.