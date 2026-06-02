Российская ПВО превратила в обломки более 380 дронов и 10 авиабомб ВСУ

Российская ПВО превратила в обломки более 380 дронов и 10 авиабомб ВСУ Российская ПВО уничтожила 10 авиабомб и более 380 дронов ВСУ за сутки

Дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили 10 управляемых авиационных бомб и более 380 украинских беспилотников за сутки, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Также силам ПВО удалось ликвидировать три реактивных снаряда РСЗО HIMARS.

Средствами ПВО сбиты 10 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и 381 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — отметили в ведомстве.

Всего с начала проведения СВО российская армия сбила 671 самолет, 284 вертолета, 154 703 дрона и уничтожила 661 зенитный ракетный комплекс. Помимо всего прочего, украинские военные лишились свыше 29 тысяч танков, 1729 боевых машин РСЗО и около 35 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ в результате высокоточных ударов поразили в Киеве 10 предприятий военного назначения. Речь идет в том числе об объединениях «Абрис ПТ», «Специальное КБ „Спектр“», АО «Завод Маяк» и госкомпании «УкрСпецэкспорт».

До этого стало известно, что российские военные с помощью дронов типа «Герань» уничтожили цех по производству украинских БПЛА. Цель располагалась около населенного пункта Катериновка в Харьковской области.