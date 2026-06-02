Стало известно, сколько человек остаются на лечении после трагедии в ЛНР

Более 40 пострадавших в Старобельске остаются на амбулаторном лечении

Более 40 пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске остаются на амбулаторном лечении, заявил в беседе с ТАСС врио министра здравоохранения региона Олег Валиев. По его словам, среди таких пациентов 18 несовершеннолетних.

Под амбулаторным наблюдением в лечебных учреждениях ЛНР остаются 42 человека: 18 несовершеннолетних и 24 взрослых, — подчеркнул он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что колледж в Старобельске никогда не был военным или околовоенным объектом. Там постоянно находились дети. Украинские власти об этом прекрасно знали, но все равно нанесли удар, уточнил он.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник предложил президенту России Владимиру Путину восстановить разрушенный в результате атаки дронов педагогический колледж. Такая идея прозвучала в ходе собранного главой государства совещания, посвященного мерам поддержки пострадавших в Старобельске.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что кровь детей, погибших при ударе ВСУ по Старобельску, на руках Запада. Его представители являются соучастниками этого военного преступления, подчеркнула дипломат.

