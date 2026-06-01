В Кремле решили судьбу атакованного ВСУ колледжа

Старобельский профессиональный колледж ЛПУ
Глава ЛНР Леонид Пасечник предложил президенту России Владимиру Путину восстановить разрушенный в результате атаки дронов ВСУ педагогический колледж, сообщает пресс-служба Кремля. Предложение прозвучало в ходе собранного Путиным совещания, посвященного мерам поддержки пострадавших в Старобельске

Но также мне Сергей Сергеевич [Кравцов] задал вопрос, а что мы думаем делать дальше с этим учебным заведением? Владимир Владимирович, мы должны восстановить его, потому что я абсолютно с вами целиком согласен, — заявил Пасечник.

Ранее Пасечник сообщил, что в атаке на колледж были использованы 16 беспилотников ВСУ. По его словам, на этой же территории располагались управление образования Старобельского муниципального округа, учебные корпуса, подсобные помещения и общежитие, где находились дети.

До этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что обвиняемыми по делу об ударе по колледжу проходят полковник ВСУ Роберт Бровди и начальник ГУР МО Иващенко. По его словам, они объявлены в розыск.

