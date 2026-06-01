Ссора из-за жвачки в баре обернулась потерей глаза для жителя Череповца Житель Череповца выплатит 500 тыс. рублей пострадавшему в драке за выбитый глаз

Жителя Череповца приговорили к трем годам лишения свободы условно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью посетителю бара, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области. 45-летний мужчина полностью потерял левый глаз в результате конфликта из-за жвачки.

Драка произошла в ночь на 18 июня 2024 года в баре. Подсудимому показалось, что один из посетителей слишком громко разговаривает и отвлекает бармена. Чтобы «успокоить» мужчину, фигурант достал изо рта жевательную резинку и стал настойчиво предлагать пожевать ее оппоненту.

Пострадавший счел этот жест оскорблением и нанес удар первым, после чего завязалась драка. В ходе потасовки подсудимый нанес мужчине не менее двух ударов кулаком в область левого глаза. Врачам пришлось удалить пострадавшему глаз и установить протез.

Экспертиза установила, что травма лишила пострадавшего трудоспособности на 45%, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Суд назначил нападавшему условный срок с испытательным периодом три года, а также 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Подсудимого также обязали возместить расходы на лечение в размере 24 тыс. рублей.

Ранее в Уфе группа молодых людей до утра избивала 15-летнего подростка, который отказался пить алкоголь. Мальчику сломали нос и нанесли множественные травмы. Инцидент произошел во время домашней вечеринки в микрорайоне Зеленая Роща в Уфе. Злоумышленники вымогали у него 40 тыс. рублей в качестве «компенсации» и насильно удерживали в квартире.