ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 21:26

Власти ЛНР сообщили новые подробности атаки на колледж

Пасечник: удар ВСУ по колледжу в ЛНР был целенаправленным и спланированным

Разбор завалов и поиск выживших на месте обрушения общежития Старобельского колледжа ЛГУ Разбор завалов и поиск выживших на месте обрушения общежития Старобельского колледжа ЛГУ Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Атака на педагогический колледж в Старобельске носила целенаправленный характер, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, передает пресс-служба Кремля. По его словам, удар был нанесен намеренно по зданию, где находились студенты.

Непосредственно по общежитию колледжа было нанесено три удара с использованием беспилотных летательных аппаратов, что говорит о том, что акция спланированная, целенаправленная, то есть ни о какой случайности не может идти речи. Это был целенаправленный массированный удар по детям, которые находились в этом коллеже, — сказал Пасечник.

Ранее генпрокурор Александр Гуцан заявил: обвиняемыми по делу об ударе по колледжу в Старобельске в Луганской Народной Республике проходят командующий силами беспилотных систем ВСУ полковник ВСУ Роберт Бровди и начальник ГУР МО Олег Иващенко. Глава СК России Александр Бастрыкин добавил, что они объявлены в розыск.

До этого сообщалось, что в Армении отслужили панихиду в память о погибших в результате трагедии в Старобельске, где под удар ВСУ попал колледж. Пресс-служба посольства РФ в Ереване проинформировала, что богослужения, посвященные погибшим студентам, прошли в храмах Ереванско-Армянской епархии Русской православной церкви 30 мая, в Троицкую родительскую субботу.

Регионы
ЛНР
атаки
колледжи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Бастрыкин назвал число объектов образования, атакованных ВСУ
В ДНР сообщили о погибших и раненых при обстрелах ВСУ
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.