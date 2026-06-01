Власти ЛНР сообщили новые подробности атаки на колледж Пасечник: удар ВСУ по колледжу в ЛНР был целенаправленным и спланированным

Атака на педагогический колледж в Старобельске носила целенаправленный характер, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, передает пресс-служба Кремля. По его словам, удар был нанесен намеренно по зданию, где находились студенты.

Непосредственно по общежитию колледжа было нанесено три удара с использованием беспилотных летательных аппаратов, что говорит о том, что акция спланированная, целенаправленная, то есть ни о какой случайности не может идти речи. Это был целенаправленный массированный удар по детям, которые находились в этом коллеже, — сказал Пасечник.

Ранее генпрокурор Александр Гуцан заявил: обвиняемыми по делу об ударе по колледжу в Старобельске в Луганской Народной Республике проходят командующий силами беспилотных систем ВСУ полковник ВСУ Роберт Бровди и начальник ГУР МО Олег Иващенко. Глава СК России Александр Бастрыкин добавил, что они объявлены в розыск.

До этого сообщалось, что в Армении отслужили панихиду в память о погибших в результате трагедии в Старобельске, где под удар ВСУ попал колледж. Пресс-служба посольства РФ в Ереване проинформировала, что богослужения, посвященные погибшим студентам, прошли в храмах Ереванско-Армянской епархии Русской православной церкви 30 мая, в Троицкую родительскую субботу.