Стихийный мемориал в Луганске в память о жертвах атаки ВСУ на Старобельск

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования и поручил с максимальным вниманием отнестись к каждой семье, столкнувшейся с трагедией в Старобельске. По его словам, которые передает сайт Кремля, люди потеряли самое дорогое — детей и внуков.

Еще раз хочу выразить самые искренние соболезнования семьям, которые понесли такую невосполнимую утрату, потеряли самое дорогое, что есть у каждой семьи, у каждого человека. Потеряли самое дорогое — своих детей, внуков, — сказал Путин.

До этого лидер сообщил, что недавний российский удар по военным объектам в Киевском регионе стал прямым ответом на обстрел со стороны ВСУ города Старобельска. Глава государства подчеркнул, что западная пресса намеренно игнорирует последствия атаки на колледж в ЛНР.

В день трагедии Путин заявил, что террористический удар по общежитию колледжа в Старобельске 22 мая нанесла неонацистская власть Киева. Во время встречи с выпускниками программы «Время героев» глава государства добавил, что атака не была случайной. Президент пообещал, что за этим «последует ответный удар».