Путин собрал совещание по ситуации в Старобельске после атаки ВСУ

Президент России Владимир Путин собрал в Кремле совещание по вопросам поддержки пострадавших в результате атаки ВСУ в Старобельске, сообщает пресс-служба Кремля. Также на встрече обсудили ход расследования теракта.

Хочу обсудить сегодня с вами — и пригласил для этого — вопрос о том, как оказываются помощь и поддержка родственникам погибших и пострадавшим от кровавого преступления, которое было совершено украинской хунтой 22 мая в городе Старобельске Луганской области, — сказал Путин.

В обсуждении приняли участие генеральный прокурор Александр Гуцан, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава ЛНР Леонид Пасечник и глава Старобельского муниципального округа Владимир Чернев.

Путин отметил, что пригласил генпрокурора и главу СК не случайно. Глава государства попросил их представить оценки произошедшего и доложить о ходе работы по установлению причастных к преступлению лиц. Он подчеркнул, что все виновные должны понести заслуженное наказание, которое будет неотвратимым.

Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что после теракта в Старобельске над президентом Украины Владимиром Зеленским и его соратниками нависла опасность. По его словам, каждый член украинского правительства считается соучастником преступлений против человечности.