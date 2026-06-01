ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 20:42

Путин собрал совещание по ситуации в Старобельске после атаки ВСУ

Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске ЛНР Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске ЛНР Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин собрал в Кремле совещание по вопросам поддержки пострадавших в результате атаки ВСУ в Старобельске, сообщает пресс-служба Кремля. Также на встрече обсудили ход расследования теракта.

Хочу обсудить сегодня с вами — и пригласил для этого — вопрос о том, как оказываются помощь и поддержка родственникам погибших и пострадавшим от кровавого преступления, которое было совершено украинской хунтой 22 мая в городе Старобельске Луганской области, — сказал Путин.

В обсуждении приняли участие генеральный прокурор Александр Гуцан, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава ЛНР Леонид Пасечник и глава Старобельского муниципального округа Владимир Чернев.

Путин отметил, что пригласил генпрокурора и главу СК не случайно. Глава государства попросил их представить оценки произошедшего и доложить о ходе работы по установлению причастных к преступлению лиц. Он подчеркнул, что все виновные должны понести заслуженное наказание, которое будет неотвратимым.

Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что после теракта в Старобельске над президентом Украины Владимиром Зеленским и его соратниками нависла опасность. По его словам, каждый член украинского правительства считается соучастником преступлений против человечности.

Власть
Владимир Путин
Старобельск
теракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае засветился новейший танк следующего поколения
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.