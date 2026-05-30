После теракта в Старобельске над президентом Украины Владимиром Зеленским и его соратниками нависла опасность, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала. По его словам, каждый член украинского правительства считается соучастником преступлений против человечности.

Киеву вынесен смертный приговор. Поймите: каждый член украинского правительства был обвинен в России в преступлениях против человечности, в убийствах. <…> Каждый, кто причастен к этой цепочке принятия решений, будет привлечен к ответственности. Среди них — Владимир Зеленский, глава украинской разведки, министр обороны, министр иностранных дел: над всеми нависла секира, — сказал Скотт.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что страны Запада испугались предупреждения МИД России о новых ударах по центрам принятия решений на Украине. В то же время сам украинский лидер недавно написал президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой нарастить поставки ПВО из-за дефицита боеприпасов, но Белый дом не ответил.