В Молдавии признались, почему испугались выдворять российского посла

Молдавия не рассматривает возможность высылки посла России Олега Озерова, поскольку такой шаг повлечет за собой ответные действия и только усложнит региональную обстановку, заявил вице-премьер, глава молдавского МИД Михай Попшой. По его словам, если бы Кишинев посчитал, что подобный жест снизит существующие угрозы безопасности, он, вероятно, пошел бы на это, передает телеканал Vocea Basarabiei.

Если бы мы считали, что такой жест снизит существующие ограничения в сфере безопасности и обеспечит меньшую угрозу национальной безопасности, мы бы, вероятно, так и поступили. Логично предположить, что жесткий жест со стороны Молдавии также повлечет за собой соразмерную реакцию, симметричную или асимметричную, — признался Попшой.

Кишинев, отметил он, должен осознавать всю сложность и серьезность региональной ситуации в сфере безопасности и взвешивать свои действия. При этом министр уверен, что Молдавия действует принципиально, но соразмерно нынешнему уровню отношений с Россией.

