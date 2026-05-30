Пентагон пообещал Украине помочь с «патриотами»

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США намерены поддерживать Украину в вопросах обороны, сообщает Clash Report. Так Хегсет ответил на вопрос журналиста о том, готовы ли США удовлетворить запрос президента Украины Владимира Зеленского о дополнительных поставках ракет для систем Patriot.

Где мы могли помочь Украине, там мы помогли. Где мы могли способствовать тому, чтобы Европа сделала больше, там мы это сделали. <...> Мы хотим, чтобы они (Украина. — NEWS.ru) могли защищаться, и мы найдем способ обеспечить им нашу помощь, — сказал Хегсет.

Ранее президент США Дональд Трамп отчитал Хегсета после решения приостановить переброску американских войск в Польшу. По данным СМИ, тема обсуждалась в ходе телефонного разговора между политиками.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что основной причиной нехватки вооружения на Украине является кризис в США, вызванный истощением арсеналов Пентагона. По его словам, открытое письмо Зеленского американскому коллеге Трампу и конгрессу — это «жест отчаяния».