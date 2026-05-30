Два человека погибли в ДТП с тремя машинами в Свердловской области

Два человека погибли в ДТП с тремя машинами в Свердловской области, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в своем Telegram-канале. Правоохранители выясняют их личности. На 54-м километре автодороги федеральной трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган временно затруднено движение, объезд происходит по обочине.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля «Газель». Их личности в настоящий момент устанавливаются полицией, — говорится в сообщении.

Ранее на внутренней стороне МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех грузовиков. Движение в этом районе было затруднено. О пострадавших не сообщается.

До этого два автобуса врезались друг в друга в Казани. В результате пострадали 10 человек, среди них есть дети. Авария произошла на Горьковском шоссе, после столкновения один из автобусов начал дымиться.

27 мая один человек погиб и еще 10 пострадали в результате столкновения автобуса ПАЗ и легкового автомобиля в Чувашии. Смертельное ДТП случилось в Мариинско-Посадском округе, на 20-м километре автодороги Волга — Марпосад.