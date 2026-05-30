ДТП с тремя грузовиками произошло в Москве

На внутренней стороне МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех грузовиков, сообщила пресс-служба столичного дептранса. Движение в этом районе затруднено.

На 93-м километре внутренней стороны МКАД случилось ДТП с участием трех грузовых автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Движение в зоне аварии затруднено на протяжении 3,5 километра. Водителям советуют выбирать объездные пути, — сказано в публикации.

Ранее автомобиль Ford Focus на скорости столкнулся лоб в лоб с грузовиком Mercedes на автодороге М-5 «Урал» под Пензой. В результате аварии погибли четыре человека, двое из которых — дети.

До этого авария произошла на трассе Чистополь — Нижнекамск. Водитель Lada Granta нарушил ПДД и на полной скорости выехал на встречную полосу и врезался в BMW. В результате столкновения водитель Lada, а также его пятилетний пассажир умерли на месте.

Тем временем в Казани на улице Краснококшайской произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Автомобиль, за рулем которого находился курьер службы доставки, повернул во двор прямо с разворотной петли. В этот момент в него на полном ходу влетел двигавшийся по главной дороге мотоциклист.