В Сеть попали кадры смертельного ДТП с байкером в Казани

В Казани на улице Краснококшайской произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и легкового автомобиля, сообщает Telegram-канал «В Татарстане поймут». Момент трагической аварии попал на запись уличной камеры видеонаблюдения.

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль, за рулем которого находился курьер службы доставки, начинает резко поворачивать во двор прямо с разворотной петли. В этот момент в него на полном ходу влетает двигавшийся по главной дороге мотоциклист. В результате удара водитель мотоцикла получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.

Ранее прокуратура Москвы опубликовала кадры с места ДТП на МКАД, где грузовой автомобиль КамАЗ на большой скорости протаранил скопление из 14 стоявших легковых машин. Управление ведомства в Юго-Западном административном округе взяло установление причин аварии на контроль.

До этого в ночь на 2 мая в Читинском округе на грунтовой дороге у железнодорожных путей в поселке Новокручининский столкнулись автомобиль УАЗ и мотоцикл «Минск». За рулем мотоцикла находился 14-летний подросток, который получил тяжелые травмы и скончался по пути в больницу.