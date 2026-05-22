В Петербурге мотоциклист погиб после выезда на встречную полосу

В Петербурге в результате ДТП на трассе Пески — Сосново — Подгорье скончался мотоциклист, сообщает «Петербург2». Во время движения он выехал на встречную полосу.

Сообщается, что водитель мотоцикла столкнулся с внедорожником, он погиб до приезда скорой помощи. Эксперты анализируют дорожную обстановку и техническое состояние транспортных средств.

Местные жители отмечают, что участок трассы известен интенсивным движением и сложными дорожными условиями. Водителям советуют быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

