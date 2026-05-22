Стало известно, сколько судов прошло через Ормузский пролив за сутки

Стало известно, сколько судов прошло через Ормузский пролив за сутки КСИР: 35 коммерческих судов прошли через Ормузский пролив за сутки

Не менее 35 коммерческих судов пересекли Ормузский пролив за последние сутки в координации с Вооруженными силами Ирана, сообщила пресс-служба ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Среди них — танкеры и контейнеровозы, передает ТАСС.

За последние сутки 35 судов, включая нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие торговые суда, после получения разрешения прошли через Ормузский пролив при координации и обеспечении безопасности со стороны военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции, — уточнили в КСИР.

В Корпусе отметили, что, несмотря на напряженность в регионе Персидского залива, ВС Ирана удалось создать безопасный морской путь. Он позволяет осуществлять судоходство и способствует мировой торговле.

Ранее научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов заявил, что НАТО, скорее всего, уклонится от ввода войск в зону Ормузского пролива, так как европейские страны не хотят провоцировать Иран. По его словам, позиция генсека Альянса Марка Рютте о возможном участии в операции на Ближнем Востоке пока не находит особого энтузиазма в ведущих государствах Европы.