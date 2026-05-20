Политолог ответил, задействует ли НАТО армию в Ормузском проливе

НАТО, скорее всего, уклонится от ввода войск в зону Ормузского пролива, так как европейские страны не хотят провоцировать Иран, предположил в беседе с NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его словам, позиция генсека Альянса Марка Рютте о возможном участии в операции на Ближнем Востоке пока не находит особого энтузиазма в ведущих государствах Европы.

Рютте может говорить от имени НАТО, но не от имени ЕС. Понятно, что для генсека Альянса было бы заманчиво приобщить объединение к операции США в Ормузском проливе. Это могло бы снизить трения между Вашингтоном и европейскими столицами. Но насколько позиция Рютте может быть поддержана в Европе — пока что неясно. Особого энтузиазма в большинстве стран НАТО нет. Поэтому здесь вопрос заключается в том, как генсек Альянса сможет убедить государства присоединиться к действиям американцев. Тем самым, естественно, вызвать ответную негативную реакцию Ирана. Конечно, это обстоятельство тоже учитывается в Европе. Поэтому, пока существует угроза эскалации, европейцы не хотели бы подставляться, — пояснил Кортунов.

Он отметил, что европейцы могут принять участие в патрулировании Ормузского пролива, но любое появление кораблей НАТО в регионе автоматически сделает их потенциальными мишенями для Ирана. Поэтому, по мнению политолога, Альянс, вероятно, постарается перенести свое участие в конфликте на более поздний этап.

Ранее высокопоставленный чиновник Альянса заявил, что НАТО изучает возможность помощи коммерческим судам в проходе через Ормузский пролив. Он отметил, что такое решение может быть принято в том случае, если свобода судоходства через него не будет восстановлена к июлю.