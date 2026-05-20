Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 17:33

Политолог ответил, задействует ли НАТО армию в Ормузском проливе

Политолог Кортунов: НАТО уклонится от ввода войск в Ормузский пролив

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

НАТО, скорее всего, уклонится от ввода войск в зону Ормузского пролива, так как европейские страны не хотят провоцировать Иран, предположил в беседе с NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его словам, позиция генсека Альянса Марка Рютте о возможном участии в операции на Ближнем Востоке пока не находит особого энтузиазма в ведущих государствах Европы.

Рютте может говорить от имени НАТО, но не от имени ЕС. Понятно, что для генсека Альянса было бы заманчиво приобщить объединение к операции США в Ормузском проливе. Это могло бы снизить трения между Вашингтоном и европейскими столицами. Но насколько позиция Рютте может быть поддержана в Европе — пока что неясно. Особого энтузиазма в большинстве стран НАТО нет. Поэтому здесь вопрос заключается в том, как генсек Альянса сможет убедить государства присоединиться к действиям американцев. Тем самым, естественно, вызвать ответную негативную реакцию Ирана. Конечно, это обстоятельство тоже учитывается в Европе. Поэтому, пока существует угроза эскалации, европейцы не хотели бы подставляться, — пояснил Кортунов.

Он отметил, что европейцы могут принять участие в патрулировании Ормузского пролива, но любое появление кораблей НАТО в регионе автоматически сделает их потенциальными мишенями для Ирана. Поэтому, по мнению политолога, Альянс, вероятно, постарается перенести свое участие в конфликте на более поздний этап.

Ранее высокопоставленный чиновник Альянса заявил, что НАТО изучает возможность помощи коммерческим судам в проходе через Ормузский пролив. Он отметил, что такое решение может быть принято в том случае, если свобода судоходства через него не будет восстановлена к июлю.

Мир
Европа
НАТО
Иран
Марк Рютте
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«У Крутого получается»: Матвиенко высказался об участниках музыкальных шоу
Названа предварительная причина гибели роженицы из Новочеркасска
Скрывавшая беременность школьница выкинула новорожденного на улицу
Белорусские военные получили спецбоеприпасы и снарядили ими «Искандер-М»
Задержанная в Париже россиянка обжаловала решение суда об УДО
Емелин: «Локомотив» не дает «Ак Барсу» реализовать свой потенциал
Опознали по документам в шкафу: уральский убийца умер в Белоруссии
Адвокат раскрыл, что может грозить матери за убийство новорожденного
«Это пока не ясно»: Эрдоган пошутил про свою жену и Курбан-байрам
Черный пакет с младенцем: что известно о страшной находке в Ростове-на-Дону
Нетаньяху упрекнул своего министра за унижение пропалестинских активистов
Трамп сделал антикитайское заявление после встречи с Си Цзиньпином
Футболист «Локомотива» выступил в поддержку главного тренера команды
Метод Сталина: Владимир Жириновский предсказал, как сделать Россию сильнее
США выдвинули обвинения против экс-президента Кубы
В России приняли меры из-за отравления граждан страны в египетском отеле
«Я не спешу»: Трамп сделал неожиданное заявление по Ирану
Мужчина переселил своих собак в раскаленную солнцем машину
Заставляла есть из унитаза: мать годами глумилась над приемной дочкой
Знаменитый российский футболист похвалил фаворита АПЛ сезона-2003/04
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.