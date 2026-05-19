19 мая 2026 в 19:32

НАТО планирует помочь судам в проходе через Ормуз

НАТО изучает возможность помощи коммерческим судам в проходе через Ормузский пролив, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника альянса. Он отметил, что такое решение может быть принято в том случае, если свобода судоходства через него не будет восстановлена к июлю.

Источник добавил, что данная мера получила поддержку нескольких стран — членов Североатлантического альянса, однако пока неясно, будет ли мера в итоге принята. Как указывает агентство, подобные меры иллюстрируют изменение в отношении НАТО к данному вопросу, так как ранее государства альянса были готовы провести миссию по защите судоходства в Ормузском проливе только после прекращения боевых действий.

Ранее сообщалось, что крупные судоходные компании Mediterranean Shipping Company, Maersk, CMA CGM и Hapag-Lloyd стали использовать грузовые маршруты в обход Ормузского пролива для перевозки топлива. Они идут из портов Красного моря и Оманского залива — в том числе Янбу и Кинг-Абдаллы в Саудовской Аравии и Фуджейры в ОАЭ — в Даммам, Басру и Джебель-Али.

До этого пакистанский аналитик Международной ассоциации по фактчекингу Иштиак Хамдани Сайед заявил, что борьба за Ормузский пролив сегодня напоминает соперничество мировых держав в годы Второй мировой войны. По его словам, спустя почти столетие ситуация не изменилась: Ормузский пролив, Суэцкий канал и Кавказ остаются жизненно важными артериями мировой экономики.

