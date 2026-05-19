«У нас зарплата 35 тысяч»: Яковлева о скандале в Театре Сатиры

Актриса Яковлева пожаловалась на руководство и зарплаты в Театре Сатиры

Алена Яковлева Алена Яковлева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Народная артистка России Алена Яковлева рассказала NEWS.ru на XIII Церемонии вручения Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения, что в Театре сатиры прошло собрание на фоне отмены спектакля к ее юбилею. По мнению самой актрисы, художественный руководитель театра Евгений Герасимов якобы тратит деньги на постановки с другими приглашенными актерами.

У нас было большое собрание, двухчасовое <...> Я задавала неудобные вопросы художественному руководителю <...> Он потратил деньги не только на юбилеи, он потратил деньги на девять других спектаклей — с собой, приглашенной студийной актрисой и с другими приглашенными артистами. А у нас зарплата 35-40 тыс. [рублей] в театре, — пожаловалась Яковлева.

Ранее артистка выступила с публичным видеообращением, в котором заявила, что Театр сатиры отказался от спектакля к ее юбилею. Позже она рассказала, что мечтала отметить юбилей на родной сцене, сыграв в новом спектакле «Визит дамы».

Позже актер Антон Буглак заявил, что на общем собрании артистам Театра сатиры удалось донести волнующие их проблемы до руководства. Он отметил, что часть из них в ходе дискуссии была решена мгновенно, другие, в частности, вопрос с заработной платой, будут прорабатываться.

