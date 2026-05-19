Первый снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в октябре

По данным метеорологических служб, в октябре 2026 года в Москве ожидаются ночные заморозки. Какая погода будет в российской столице в середине осени?

Какая погода будет в Москве в октябре

Первая декада октября, согласно прогнозу, сформированному на основе данных Гидрометцентра, подарит Москве комфортную и сухую погоду: днем воздух будет стабильно прогреваться +8–12 градусов, а в самые теплые дни, 3 и 4 октября, столбики термометров и вовсе могут достичь комфортных +12–16 градусов. Ночи при этом будут довольно холодными, со средней температурой от +3 до +7 градусов, а на почве уже возможны слабые заморозки, что соответствует климатической норме. Существенных осадков в первой половине декады не ожидается, будет преобладать переменная облачность.

Середина месяца ознаменуется усилением влияния североатлантических циклонов. В период с 10 по 15 октября днем воздух будет прогреваться до +7–11 градусов, однако ночи станут значительно холоднее. Столбики термометров опустятся до +1–4 градусов. Во второй половине декады, с 16 по 20 октября, дневная температура понизится до +5–8 градусов, а ночная будет варьироваться от 0 до −3 градусов. В это время ожидаются самые обильные дожди в месяце (особенно 14 и 17 октября), а по утрам на дорогах и тротуарах возможна гололедица.

В течение завершающей декады октября в российскую столицу придут ночные заморозки. Дневная температура редко будет подниматься выше +3–5 градусов, а к концу месяца, около 26–27 октября, и вовсе воздух может остыть до −3 градусов. По данным синоптиков, к концу октября ожидается первый снег. Впрочем, устойчивый снежный покров вряд ли сформируется, потому что он будет быстро таять из-за плюсовой дневной температуры. Небо будет преимущественно затянуто облаками, периодически будут идти дожди с мокрым снегом.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в октябре

В первой половине октября в Санкт-Петербурге, примерно до 11 числа, погода будет относительно мягкой. Дневная температура будет колебаться от +5 до +10 градусов. В отдельные дни, особенно в самом начале октября, воздух может прогреваться до +14 градусов. Ночи будут прохладными с температурой от +1 до +3 градусов, местами возможны заморозки до −1 градуса. В целом погода будет облачной и неустойчивой.

Вторая половина октября и конец месяца принесут значительное похолодание. Дневная температура воздуха будет редко подниматься выше +4–7 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0 градусов, а к концу месяца ожидаются устойчивые заморозки до –3 градусов. Ветер сменится на северо-западный и будет создавать ощущение промозглости.

В течение октября в среднем в Северной столице прогнозируется около 17–20 дождливых дней, а общее количество осадков может составить 37–53 мм. Высокая влажность воздуха (83–84%) в сочетании с низкой температурой будет создавать ощущение сырости и холода.

