Погода в Москве во вторник, 19 мая: летняя жара до +31, дожди и грозы

В Москве и Московской области завтра, 19 мая, температура воздуха будет на 10 градусов выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на вторник?

Какая погода будет в Москве 19 мая

По словам Евгения Тишковца, завтра, 19 мая, в Москве воздух в дневные часы прогреется до +31 градуса.

«Во вторник характер метеоусловий в регионе не изменится — сохранится погода „миллион на миллион“, то есть будет малооблачно с идеальной видимостью и без осадков. В сумерках и под утро не ниже +13–16 градусов, в светлое время суток воздух разогреется до +28–31 градуса. Не исключен повтор рекорда дня 1979 года, когда было +30,2 градуса», — пояснил он.

Синоптик уточнил, что с 20 мая погода в российской столице изменится, и возможны дожди с грозами.

«Начиная со среды и до конца рабочей недели атмосфера станет неустойчивой, из-за чего в небе появятся отдельные „шапки“ кучево-дождевых облаков, а значит, местами пройдут скоротечные ливни с грозами. По ночам — от +15 до +18 градусов, в разгар дня — от +28 до +31 градуса», — сказал Тишковец.

По данным метеорологических центров, во вторник, 19 мая, в Москве ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. В ночные часы температура будет держаться в диапазоне от +13 до +18 градусов, а днем воздух прогреется до +29–31 градуса. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Ветер слабый, умеренный.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 19 мая

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что 19 мая воздух может прогреться до +27 градусов.

«Рабочая неделя ожидается очень теплой и опять с минимальными осадками, хотя отдельные кратковременные дожди и грозы пройдут. Фон температуры воздуха повышается до +22–27 градусов. 19 и 20 мая ожидаются наиболее теплыми», — уточнил он.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 мая в Северной столице воздух в дневные часы прогреется до +29 градусов.

«19 мая будет облачная погода. Ночью местами кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, восточный, днем восточный, юго-восточный умеренный. Температура днем от +27 до +29 градусов. Температура воздуха ночью от +12 до +14 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем существенно не изменится», — говорится в прогнозе.

