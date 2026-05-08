День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 18:40

Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

По данным долгосрочных прогнозов метеорологических служб, первый месяц лета 2026 года в Москве ожидается теплым и неустойчивым. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 30 июня?

Какая погода будет в Москве в июне

По предварительным расчетам, первая декада июня начнется с очень теплой погоды. В дневные часы воздух будет прогреваться до +22–26 градусов, а по ночам столбики термометров не опустятся ниже +14 градусов. Однако уже в середине месяца характер погоды резко изменится. Ожидается прохождение серии грозовых фронтов, которые принесут скоротечные, но мощные ливни, после чего вероятен кратковременный спад температуры до +18–20 градусов.

С 11 по 20 июня погода в Москве станет более стабильной. Днем будет сохраняться комфортная температура в пределах +21–22 градусов. Ночи станут прохладнее, около +11 градусов. Атмосферное давление будет колебаться в районе 743–746 мм ртутного столба, местами пройдут кратковременные дожди.

В третьей декаде месяца, с 21 по 30 июня, в столичный регион вернется уверенное тепло. Столбики термометров постепенно поползут вверх, достигая +24–25 градусов, а в отдельные дни воздух может прогреться и до +28 градусов. Ночные температуры также станут более комфортными и составят около +12–14 градусов. Синоптики отмечают, что сильных осадков в конце июня не ожидается, погода будет преимущественно облачной с прояснениями.

В целом первый месяц лета по температурному фону в российской столице будет близок к норме или немного превысит ее, резюмировали метеорологи.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в июне

В Санкт-Петербурге первая декада июня, по прогнозам, будет напоминать скорее позднюю весну, чем начало полноценного лета. Дневная температура в этот период будет колебаться — от +16 до +18 градусов, а ночи останутся прохладными с показателями около +8–10 градусов. Погода в первые десять дней месяца ожидается нестабильной. Солнечные дни будут сменяться кратковременными дождями. Атмосферное давление в среднем составит 758–762 мм ртутного столба.

С 11 по 20 июня погода начнет постепенно улучшаться. Днем воздух будет прогреваться до комфортных +20–23 градусов. Ночи станут заметно теплее, в пределах +14 градусов. Ожидается, что середина месяца будет более стабильной с меньшим количеством осадков и значительными периодами ясной погоды. Ветер будет преимущественно западных направлений, умеренный, со скоростью 3–4 м/с.

В третьей декаде месяца, с 21 по 30 июня, наступит настоящее лето. Столбики термометров в Северной столице уверенно поднимутся до отметок +22–25 градусов в дневные часы. В отдельные дни воздух может прогреваться и до +26–28 градусов. Ночные температуры в этот период также станут максимально комфортными и составят +12–16 градусов. Синоптики отмечают, что погода в конце июня будет преимущественно сухой и ясной.

Читайте также:

Королевская семья Британии: новости, Кейт «похоронила» идею мира с Гарри

Ситуация в аэропорту Сочи сегодня, 8 мая: какие рейсы задержаны и отменены

Магнитные бури сегодня, 8 мая: что завтра, проблемы со сном, тошнота

Москва
новости
погода
синоптики
прогнозы
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Историк рассказала, как нацисты использовали советских детей
Сотни человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Женеве
«Привозил огромные коробки»: знакомая о доброте убитого чемпиона из Калуги
В Кремле подтвердили участие Токаева и Мирзиеева в торжествах в честь 9 Мая
Раскрыто возможное назначение найденного у берегов Греции дрона ВСУ
Тегеран пока не принял решение по предложениям Вашингтона
Эксперт рассказал, что делать сразу после укуса клеща
Россиянин разбогател благодаря обломкам украинских БПЛА
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.