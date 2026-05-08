Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне

По данным долгосрочных прогнозов метеорологических служб, первый месяц лета 2026 года в Москве ожидается теплым и неустойчивым. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 30 июня?

Какая погода будет в Москве в июне

По предварительным расчетам, первая декада июня начнется с очень теплой погоды. В дневные часы воздух будет прогреваться до +22–26 градусов, а по ночам столбики термометров не опустятся ниже +14 градусов. Однако уже в середине месяца характер погоды резко изменится. Ожидается прохождение серии грозовых фронтов, которые принесут скоротечные, но мощные ливни, после чего вероятен кратковременный спад температуры до +18–20 градусов.

С 11 по 20 июня погода в Москве станет более стабильной. Днем будет сохраняться комфортная температура в пределах +21–22 градусов. Ночи станут прохладнее, около +11 градусов. Атмосферное давление будет колебаться в районе 743–746 мм ртутного столба, местами пройдут кратковременные дожди.

В третьей декаде месяца, с 21 по 30 июня, в столичный регион вернется уверенное тепло. Столбики термометров постепенно поползут вверх, достигая +24–25 градусов, а в отдельные дни воздух может прогреться и до +28 градусов. Ночные температуры также станут более комфортными и составят около +12–14 градусов. Синоптики отмечают, что сильных осадков в конце июня не ожидается, погода будет преимущественно облачной с прояснениями.

В целом первый месяц лета по температурному фону в российской столице будет близок к норме или немного превысит ее, резюмировали метеорологи.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в июне

В Санкт-Петербурге первая декада июня, по прогнозам, будет напоминать скорее позднюю весну, чем начало полноценного лета. Дневная температура в этот период будет колебаться — от +16 до +18 градусов, а ночи останутся прохладными с показателями около +8–10 градусов. Погода в первые десять дней месяца ожидается нестабильной. Солнечные дни будут сменяться кратковременными дождями. Атмосферное давление в среднем составит 758–762 мм ртутного столба.

С 11 по 20 июня погода начнет постепенно улучшаться. Днем воздух будет прогреваться до комфортных +20–23 градусов. Ночи станут заметно теплее, в пределах +14 градусов. Ожидается, что середина месяца будет более стабильной с меньшим количеством осадков и значительными периодами ясной погоды. Ветер будет преимущественно западных направлений, умеренный, со скоростью 3–4 м/с.

В третьей декаде месяца, с 21 по 30 июня, наступит настоящее лето. Столбики термометров в Северной столице уверенно поднимутся до отметок +22–25 градусов в дневные часы. В отдельные дни воздух может прогреваться и до +26–28 градусов. Ночные температуры в этот период также станут максимально комфортными и составят +12–16 градусов. Синоптики отмечают, что погода в конце июня будет преимущественно сухой и ясной.

Читайте также:

Королевская семья Британии: новости, Кейт «похоронила» идею мира с Гарри

Ситуация в аэропорту Сочи сегодня, 8 мая: какие рейсы задержаны и отменены

Магнитные бури сегодня, 8 мая: что завтра, проблемы со сном, тошнота